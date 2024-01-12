鄧家基：帶爺奶爸媽一起去投票　柯P就會贏

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選最後一天，民眾黨候選人柯文哲12日在凱道前舉辦選前造勢最終場「凱道公民之夜」，在國政顧問團助講環節，柯競總全國競總主委鄧家基說，治國首重人才，在今天整個團隊就是柯P的智庫，方方面面貢獻很多國家政策的經典智慧；他也喊話，自己投票不夠要帶爺爺奶奶、爸爸媽媽、叔叔阿姨，一起去投票，在民主道路上要呼籲大家，絕對不要缺席不要放棄，送柯文哲進總統府。

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，鄧家基帶領國策顧問團站台。（圖／記者林敬旻攝）



鄧家基說，非常高興明天就要把柯文哲送進總統府，把國家贏回來，把國家的權力還給你們。但是各位知道，治國首重人才，在今天整個團隊就是柯P的智庫，方方面面貢獻很多國家政策的經典智慧。

鄧家基指出，柯團隊的智庫針對美中台架構下台灣的產業發展，不能沒有台積電這樣的高科技但也不能只有台積電。這裡面道出對整個產業發展，傳統產業的重要，台灣的就業機會就在傳統產業，但經濟發展要高科技產業。

對於國防議題，柯團隊的智庫也說，打仗是國防部的事，避戰是總統的責任，我們不希望選一個總統帶著我們大家天天喊著要打仗，要想怎麼樣為台灣避戰、尋求和平。

鄧家基說，可以看到，背後的治國人才，執政團隊不管是在整個國防、外交、兩岸、經濟、產業、就業，方方面面都做了完整規劃，這就是我們的治國人才、國政團隊。

鄧家基表示，剛才不管在後台前台，看到今天晚上這麼嗨，我們決戰關鍵時刻還是投票日，明天如果去投票，就能把柯文哲送進總統府。可是要拜託大家，提醒大家，自己投票不夠要帶爺爺奶奶、爸爸媽媽、叔叔阿姨，一起去投票，這樣國家的希望就出現了，柯P一定贏，所以在民主道路上要呼籲大家，絕對不要缺席不要放棄，送柯文哲進總統府。