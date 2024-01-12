柯文哲凱道造勢支持者塞滿仁愛路　人潮多到搭雙舞台開講

記者陳家祥、袁茵／台北報導

2024總統大選最後一天，民眾黨候選人柯文哲12日在凱道前舉辦選前造勢最終場「凱道公民之夜」，現場支持者人潮爆滿萬頭攢動，場內1.8萬張椅子全部坐滿外，人潮還溢出到把仁愛路塞滿，晚間7點時許一口氣喊出現場20萬人數、線上18萬，人潮多到需要開「大帶小」的雙舞台。根據規劃，晚間柯文哲在登台前，預計9點18分會先在景福門後方的小舞台宣講，後續再進行大進場。

▲柯文哲凱道造勢支持者塞到仁愛路，人潮多到開雙舞台開講。（圖／民眾黨提供）



柯文哲陣營於日前順利搶下凱達格蘭大道路權，結果被張茂楠以「沒那個屁股還吃那個瀉藥」來批評，引爆柯粉不滿情緒，進而促使柯粉搶下1月13日民進黨總統候選人賴清德競總前的北平東路路權，但儘管當下路權申請成功，最終仍被台北市政府警察局以安全為由駁回。

由於民進黨11日晚間於凱道舉辦「凱道護國之夜」，並喊出現場聚集20萬人等數字，而從空拍圖來看，人潮也溢出至景福門以外，因此柯文哲今日凱道人數格外重要，也將影響柯明投票日士氣。

根據民眾黨規劃的流程，下午4時開放民眾做安檢進場，並於6時30分進行暖場表演。據了解，現場擺放1.8萬張座椅，但6時30分的暖場活動還沒開始，現場民眾就已經坐滿場內椅子，且景福門已滿，人潮溢出到信義路、仁愛路上，民眾黨在6時20分左右宣布，現場人數破10萬人。

晚會開始後，柯粉持續往會場聚集，現場凱道、景福門周圍全滿 ，人潮已經溢出至中山南路（常德到貴陽）仁愛、信義路，且仍有許多群眾搭乘捷運前來，人潮持續湧入。而，柯營也在7時10分宣布，現場20萬人、線上18萬人。