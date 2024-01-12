快訊／20萬人喊給我一個院長韓國瑜！　韓嗨：選票挺侯康迎彩雲

▲2024侯友宜選前之夜，韓國瑜致詞全場嗨爆。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

藍綠白選前之夜大拚場，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜。不分區立委候選人韓國瑜致詞時表示，民進黨的貪汙腐敗八年，爸爸是誰？立委林正杰，37年前幫民進黨取名，今天他怎麼說民進黨？貪汙腐敗無法無天，讓這個政黨下台！現場也喊起「給我一個院長，韓國瑜！」主持人謝龍介喊出現場已破20萬人。

韓國瑜說，看看優秀不分區立委團隊，只有一個目標，為中華民國來打拚！明天總統選舉全力支持三號侯康，拜託台灣人民給國民黨力量，全力支持，讓立委過半，創造最優質的團隊，民進黨的貪汙腐敗八年，爸爸是誰？立委林正杰，37年前幫民進黨取名，今天他怎麼說民進黨？貪汙腐敗無法無天，讓這個政黨下台！一定要讓民進黨下台。

韓國瑜進一步指出，連長期支持民進黨的李遠哲，都說民進黨二次執政貪汙腐敗更嚴重，明天不是侯康的問題，也非區域立委的問題，而是兩千三百萬人的未來問題，未來四年一定要走向乾淨政策，不分區的吳宗憲剛剛致詞講到，一定要成立特偵組，專辦貪汙大官，哪個大官敢貪汙，一定嚴辦，要回到三十年前，台灣人善良的風氣，只要認真工作，未來一定能比現在更好，民進黨執政八年，把政府風氣全搞壞，一定要改變台灣，讓烏雲遠離，明天用選票支持侯康，支持國民黨，迎接彩雲！