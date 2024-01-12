愛台灣不是民進黨專利　館長赴凱道挺柯文哲：只要你來選，我們就敢挺

記者袁茵／台北報導

選舉倒數一天，民眾黨總統候選人柯文哲12日晚間7時在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，民眾黨釋出空拍圖片，只見人潮溢出到信義路、仁愛路，並於晚間8時29分喊出線上線下45萬人。而網紅「館長」陳之漢稍早也抵達凱道，直言要把柯文哲送到總統府，「只要你來選，我們就敢挺！」

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，館長陳之漢致詞。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲12日晚上於凱道舉辦選前之夜造勢活動，找來眾多網紅、YouTuber相挺，網紅「愛莉莎莎」也低調坐在台下、頭戴象徵柯粉的「小草頭箍」。

館長約於晚間8時左右上台致詞，表示4年前國民黨、民進黨紛紛到他的直播節目，開了非常多政治支票，且2023年7月16日遊行時也答應要「居住正義」、「司法改革」，但四年過去了，「他們做了嗎？」

館長提及，多個月前，柯文哲到他的直播間，他私下詢問「你為什麼這麼想選總統？」而柯文哲是個非常難聊天的人，但當天說出「我覺得台灣不可以再這樣下去，必須要改變台灣。」

館長指出，藍白不合的那天，他被競選總幹事黃珊珊詢問「可不可以安慰一下阿北」，而自己很感動，所以與民眾黨不分區候選人黃國昌在直播間時，說「只要你來選，我們就敢挺」。

「明天我們台灣人一定要贏，一定要把國家還給人民！」館長直言，13日晚上要把柯文哲送到總統府，讓對方在未來4年好好改變國家，「從此以後，愛台灣也不是民進黨的專利，下架民進黨！」