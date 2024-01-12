不藏了！愛莉莎莎現身力挺柯文哲：義無反顧拼一次

記者陳家祥、袁茵／台北報導

2024總統大選最後一天，民眾黨候選人柯文哲12日在凱道前舉辦選前造勢最終場「凱道公民之夜」，晚會也規劃「千萬YouTuber們挺柯P」橋段。其中，話題YouTuber愛莉莎莎「不藏了」，直接現身力挺柯，「我今年用盡全力義無反顧拼一次」。

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，愛莉莎莎出席。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲12日晚上於凱道舉辦選前之夜造勢活動，找來眾多網紅、YouTuber相挺，除了與柯文哲關係超好的「館長」陳之漢外，網紅「愛莉莎莎」也低調坐在台下，頭上還戴象徵柯粉的「小草頭箍」。

愛莉莎莎說，這次其實她從以前到現在對政治無感，這是她第一次這麼支持候選人，甚至4年前別人請她拍「出來投票」影片時她都拒絕，因為她真的沒有特別支持那位候選人，所以4年前的出來投票影片看不到她，「但我今年用盡全力義無反顧拼一次」。

館長約於晚間8時左右上台致詞，表示4年前國民黨、民進黨紛紛到他的直播節目，開了非常多政治支票，且2023年7月16日遊行時也答應要「居住正義」、「司法改革」，但四年過去了，「他們做了嗎？」

「明天我們台灣人一定要贏，一定要把國家還給人民！」館長直言，13日晚上要把柯文哲送到總統府，讓對方在未來4年好好改變國家，「從此以後，台灣不是民進黨的專利，愛台灣也不是民進黨的專利，下架民進黨！」

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，館長陳之漢致詞。（圖／記者林敬旻攝）