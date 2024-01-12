曝兒子在當兵「盼別發生任何事」　盧秀燕：明天就要改變國家！

▲盧秀燕國民黨選前之夜造勢致詞。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康，今（12）日晚間在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜。台中市長盧秀燕表示，自己的孩子正在當兵，希望他別發生什麼事情，一個政府若能搞到詐騙越來越多，兵役要延長、飛機天天來，為何要讓它繼續延續？要改變國家，國家更好！

台北市長蔣萬安表示，過去8年，台灣人給了民進黨機會，卻看到民進黨，當初用漂亮的詞藻、用好聽的口號畫下的大餅、許下的承諾不只沒有實現，而且現在發現都是詐騙；當時喊得非常大聲，2025的非核家園聽起來很漂亮、吸引了很多年輕人，但是現在確定做不到，說要20%的綠色能源，現在連10%都不到；當時說要捍衛食安，結果民進黨卻開放萊豬，告訴大家說我們吃萊豬，臺灣可以加入CPTPP，結果發現竟然是騙局一場；說不會缺電，卻看到台灣到處都在停電。



蔣萬安續指，賴清德前不久還說，願意公開高端疫苗採購合約，結果到現在為止都不願意，就是不敢公開，這就是民進黨，各位好朋友，因此這一票一定要支持正直、善良、誠信、有魄力的侯友宜，他從基層出身，從小陪著父親賣豬肉，他從基層員警，一路做到新北市長，他是蟬聯四連霸的五星級市長，他的治理能力得到了大家的肯定。



蔣萬安讚，侯友宜提出的政見非常的務實，可以解決許多的問題，當選後80歲以上廢除巴氏量表，對於很多需要被照顧的長輩，得到應有的照顧；對於年輕學子學貸免利息，對於青年購屋1500萬的貸款免頭期款，這些都是能照顧長輩、解決年輕人壓力。

蔣萬安強調，8年來，民進黨執政下越來越專制，在立法院用多數的暴力強行通過法案、輾壓民意，一黨獨大、貪污腐敗、派系分贓，看到的是他們酬庸的高官肥貓賺飽飽，人民卻依舊苦哈哈。

▲2024侯友宜選前之夜，蔣萬安致詞。（圖／記者湯興漢攝）

盧秀燕則說，現在是2024一月份，新年願望是什麼？現場喊出「下架民進黨！」盧表示，自己為了輔選一年跑透透，到處都聽到人民不滿政府的聲音。而自己的孩子正在當兵，希望他別發生什麼事情，「一個政府若能搞到詐騙越來越多，兵役要延長、飛機天天來，為何要讓它繼續延續？」明天就是改變國家，國家更好的好日子！