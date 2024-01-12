蘇貞昌笑「隔壁本來有馬英九」　酸侯友宜翻臉快「看上次怎麼對韓國瑜」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（12日）晚間在板橋第二運動場造勢，前行政院長蘇貞昌也到場助講，新北老縣長一出場就獲大批支持者歡呼跟讚聲，蘇貞昌致詞時表示，本來隔壁應該是馬英九在拚場，現在被取消了，大家都知道原因，「侯友宜變臉很快的」，之前說要遵循馬英九路線現在就翻臉；韓國瑜選總統不同台、不接競總，現在抱成那樣，翻臉像翻書一樣快。

蘇貞昌致詞時表示，今天在板橋有兩場拚場，隔壁場應該是馬英九突然被取消，大家都知道原因、我也看多了，侯友宜變臉很快的，去年要選的時候拜訪馬英九、尊他為師，說會遵循馬英九路線，今天馬上翻臉；上次韓國瑜選總統，就在後面體育館侯友宜不參加、請他當競總主委也拒絕，同台也不握手，現在需要韓國瑜的時候抱成那樣，翻臉像翻書一樣快。

蘇貞昌直言，不只對人如此、政策也是，新北鄉親最清楚，侯友宜說他反對核四、是假議題，現在突然說要重啟核四、還要重啟服貿、開放大量中生來台就學就業，中國失業人口有3千萬，只要1百萬來台灣找工作，國家就倒了；中國商家來台開美容院、理髮店、中藥行，台灣百工百業還怎麼活？

蘇貞昌表示，侯友宜就是這樣，說蔡政府對新北不好，自己不用看資料一項項來點，國民黨一直不肯辦捷運到新北，從萬華到中和到土城到樹林，樹林萬大線也等到蘇巧慧、吳秉叡、吳琪銘當立委、賴清德當院長一口氣獲准、現在動工。蘇指出，總統蔡英文把鑰匙交給賴清德、蕭美琴，從這3組看，賴蕭配歷練最完整、最有準備、決心跟誠意，不只是賴清德跟蕭美琴如此，也最有團隊。

蘇貞昌指出，賴蕭配不會算計彼此，在那邊藍白合，看現在吵成怎樣、互相操作棄保，這款的誰敢把國家交給他們，要請司機也不敢請這種的，所以要交給最能帶領台灣繼續蔡英文路線的賴清德跟蕭美琴。蘇喊話，一定要在明天的投票讓世界看到，蔡政府真的比較好，台灣人不是沒有給國民黨機會，馬英九執政8年、年年紅字；蔡英文執政8年、年年有餘，要走向世界不要再回到過去。

蘇貞昌指出，站在民主自由這邊繼續走向世界不要走回中國，蔡英文把鑰匙交給賴蕭配，一起坐在車上也不要讓蔡英文孤單，選對人走對路讓台灣大進步。

▲112民進黨選前之夜，前行政院長蘇貞昌致詞。（圖／記者李毓康攝）



蘇貞昌細數，還有環狀線1400億，淡江大橋也快要完工，侯友宜整天喊中央不幫忙淡北道路，但台北里長跟交通局長都反對，是中央加送一條新的關渡大橋才解決，都是中央解決，結果侯友宜沒說半句還罵中央不好。