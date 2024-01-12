認「三腳督」是現實壓力　王金平喊話：集中選票投給會當選的侯康

記者蘇晏男／新北報導

侯康後援會總會長的立法院前院長王金平，今（12日）出席國民黨總統候選人侯友宜「選前之夜」造勢晚會。王致詞表示，他對台灣有盼望、有信心、有期待，但三腳督是現實壓力，擺在眼前，然而台灣要贏、人民盼望要實現，只有一個方法，就是需要大家一心一意，集中選票投給會當選、完成政黨輪替的「侯康配」。

▲王金平出席侯友宜選前之夜。（圖／記者湯興漢攝，下同）

侯友宜、副總統候選人趙少康的「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會今（12日）晚8時在新北市板橋第一運動場前廣場登場。王金平作為開場致詞佳賓，率立委候選人小雞們一同在台上。

王金平表示，明天即將進行投票，大家手中一票決定台灣命運，如果選錯人、走錯路，必然帶來戰爭風險，大家一起集中選票，支持三號的「侯康配」，走上正常軌道、走正常道路，讓台灣安全、繁榮發展。

王金平說，八年來，民眾受夠了無能又貪腐的政府，受夠兩岸對立衝突，充滿兵凶戰危的恐懼，受夠了台灣人不能當家做主，受到國際強權操控，不小心就會被戰火波及，也受夠了人民缺什麼，然官商勾結就賺走了什麼。人民給民進黨8年時間，時間已經足夠長，做不好就該下台，團結一致，支持「侯康配」，下架民進黨，改變台灣命運。

王金平也說，明天您的一票，就是戰爭與和平的選擇，不要戰爭，就選侯康配；明天您的一票，要讓社會回歸禮義廉恥、忠孝節義的中華文化價值選擇，就支持「侯康配」；不要一個亂來的政權、貪汙腐敗的政府，就支持「侯康配」。

王金平提及，他對台灣有盼望、有信心、有期待，但三腳督是現實壓力，擺在眼前，但台灣要贏、人民盼望要實現，只有一個方法，就是需要大家一心一意，集中選票投給會當選、完成政黨輪替的「侯康配」。