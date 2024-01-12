快訊／侯康板橋造勢破25萬人！　侯友宜、趙少康花15分鐘走上舞台

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（12）日在板橋第一運動場舉行「贏回中華民國」選前之夜，約於晚間9點04分時，侯友宜副總統候選人趙少康一同以大進場的方式進場，此時主持人謝龍介也喊出現場已經超過25萬人了。侯康也因現場人數眾多，總共花了15分鐘才走上舞台，台下支持者情緒沸騰，搶著與侯友宜握手，一旁的支持者也大力揮舞國旗力挺侯友宜。

▲侯友宜選前之夜在板橋第一運動場舉行，人數突破了25萬人。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜選前之夜今晚在板橋第一運動場舉行，時間還不到8點，現場已突破20萬人，人潮大爆滿，從板一蔓延至區運路上，現場民眾高舉國旗及侯康競選旗幟，高喊「給我一個好總統，侯友宜！」聲勢驚人，而人潮除了塞爆會場，並且持續湧入中。

據了解，不到8點時，場內已無法再讓支持者進入，國安單位指出人潮已塞在安檢口，一度需要暫時關閉閘口。

約於晚間9點04分時，侯友宜與朱立倫、趙少康一同以大進場的方式進場，總共花了15分鐘才走上舞台，台下支持者情緒沸騰，搶著與侯友宜握手，一旁的支持者也大力揮舞國旗力挺侯友宜。舞台下也展開超大國旗支持。

據《ETtoday新聞雲》現場直擊，不少支持者身穿國旗衣、國旗帽，有民眾高舉「總統唯一支持侯友宜」、「要和平不要戰爭」等募款小物，也有民眾自製手舉牌「我挺侯友宜」、「我挺侯康」、「下架貪腐」等。