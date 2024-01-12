新北板橋435藝術聚落展覽　多樣角度領略藝術春視野

▲藝術家林祐聖探討臺灣家牛的起源與歷史，以錄像及廣播劇進行展出。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋435藝文特區在2024年春季，推出為期3個月的「435藝術聚落進駐者春季展覽」計畫，邀集多位進駐藝術家、設計工作者，以物種歷史、心理連結、自然生態等面向，從1月至3月間將舉辦共16檔進駐個展，園區亦同步展出多檔主題創作展，帶給觀眾多樣角度的藝術「春」視野！

文化局表示，1月個展由書法藝術家─陳錦木及3位進駐藝術家─林祐聖、莊喬媞、陳奕龍打頭陣。陳錦木《書藝思意》展出多年積累的珍貴書法創作，沉穩而具蒼勁的筆觸，盡現藝術家與筆墨的深切交融；林祐聖《家牛‧誰家的牛》探討勞動牛隻引入臺灣的歷史脈絡與社會地位的變動。

▲藝術家莊喬媞以「共時性」為核心概念，強調創作者與觀眾間非因果性的經驗巧合。

莊喬媞《共時性》聚焦於「共時性」理論，將隨意排列的作品，嘗試與觀者的記憶經驗產生共通性的關聯；而陳奕龍《草山形意錄》則假設陽明山(草山)在人類消失後，會如何自然生成出其獨有的「信仰狀態」。陳錦木《書藝思意》展現藝術家自孩提時代即開始習字之深厚功力，更在篆、隸、楷、行、草等字體間自在轉換，暢寫出文辭語句之穩健行氣與優美線條，我們亦能透過作品文句中的情感抒抑，嘗試了解藝術家當下所感受的人生哲思。

林祐聖《家牛‧誰家的牛》以一副「紙製牛骨骨架」作為展覽視覺起點，播放行為藝術錄像影片、廣播劇，來展開對家牛的追溯，並開啟橫跨歷史和國家的探索之旅。在臺灣文化中，家牛地位崇高，勤奮和刻苦形象也成為臺灣人敬仰的象徵，亦多不食用牛肉以表敬意。然而臺灣土地開闢以前，並不存在家牛，在荷蘭、明清、日本時代依不同目的陸續引進，到近代因機械化農業普及，臺灣的家牛數量逐漸減少。祐聖希望重新溯源家牛歷史，究竟是誰家的牛，而牠們來自哪個家？

▲435藝術聚落藝術家陳奕龍將舉辦《草山形意錄》創作個展。

莊喬媞《共時性》以心理學家「榮格」的「共時性」為核心概念，著重於人與人意識記憶中的非因果性巧合，將自身所經歷的人事物，舉凡眼睛所觀察的事物、內心併發的感受、不同時空遇見的新合作夥伴等，以平面繪畫作為紀錄。並期待與觀眾的集體記憶或脈絡產生共時性的交疊，產生非因果性巧合連結的樂趣。

陳奕龍《草山形意錄》假設「人類消失多年後，在陽明山上的信仰形態會是如何？」，並以此概念創作系列繪畫作品。想像著如果陽明山上沒有人類，信仰可能演變為對於自然的敬畏、對高大物體的崇拜、對特殊能力的臣服、對儀式的共感，或是對趨光的本能。435藝文特區春季展覽之相關資訊歡迎至「板橋435藝文特區」臉書粉專查詢。