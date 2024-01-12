新北跑道整修後更好溜　江子翠直排輪場重現風采

▲新北跑道整修後的江子翠直排輪場，依然是熱門的練習場地。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於板橋華江河濱公園的江子翠直排輪場，因多次颱風侵襲及長年使用致地坪破損不平整，新北市政府高灘地工程管理處為提供安全的溜冰場地，去年第四季整修溜冰場地坪，打造安全的運動環境。高灘處長張修銘說明，由於直排輪場跑道整修高度專業，為符合使用需求，施作過程邀請多位直排輪專業教練至現場依其使用經驗提醒場地施作注意事項，並經多次試溜及地坪平整度改善，期望打造符合標準的練習場地。

江子翠直排輪場是板橋地區熱門的直排輪運動場地，於2014年整修過後，歷經多次風災及豪大雨侵擾，加上高強度的使用下，跑道部分地坪有龜裂及不平整，下雨就容易積水。高灘處2023年年中即規劃跑道地坪修復工程，將跑道面層更新為專業運動級硬化樹脂耐磨地坪，未來將持續傾聽民眾使用意見，在符合河川法規條件下提升直排輪場品質及使用效益。

▲江子翠直排輪場安排專業廠商整修。

參與這次整修工程的張惟喆教練表示，直排輪場跑道的平整度及磨擦係數對於選手而言相當重要，勝負往往就是在關鍵毫秒內。從選手時期就在江子翠直排輪場從事直排輪運動，退役後也帶著多位選手在這座場地訓練，對於高灘處此次的整修給予相當大的肯定。張教練今年指導國手李巧容參加「第19屆亞洲滑輪錦標賽」獲得1金2銀2銅的好成績，其他選手也有不錯的表現，未來將持續在這場地努力練習，讓代表國家出國比賽的選手在國際舞台贏得好成績。

張修銘也補充，江子翠直排輪場位於河川區，高灘處將持續精進場地使用條件，場地開放後練習的選手及教練建議周邊增設欄杆圍板，將在不妨礙河川水流條件下審慎評估，並申請體育署專案補助，期望讓設施更接近使用者需求，感受整修後全新跑道的恣意快感。

高灘處提醒，江子翠直排輪場目前已開放使用，歡迎市民朋友至現場從事直排輪運動，練習者要遵守現場公告「直排輪競速場使用管理規則」，穿戴安全帽及護具以避免運動傷害。