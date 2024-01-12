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三重義天宮天上聖母安座39周年　劉和然參拜祈福國泰民安

▲三重義天宮天上聖母安座39周年。（圖／新北市民政局提供）

▲新北三重義天宮天上聖母安座39周年，副市長劉和然（右3）參拜祈福國泰民安。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／基隆報導

新北市義天宮11日慶祝天上聖母安座39周年紀念日，邀請到三重高級商工職業學校太鼓表演隆重開場，並捐款嘉惠地方，隨後還有歲末感恩聯誼餐會，感謝信眾們一年來的陪伴，副市長劉和然也特別前往參拜祈福，祈願市民安居樂業、國泰民安。

劉和然表示，義天宮是三重區重要信仰中心，廟方長年秉持媽祖博愛慈悲為懷、救苦救難精神，熱心地方公益，近年累計捐贈市府防疫基金以及新北聯醫三重院區醫療資源，包含醫療專車、護理床、智慧防疫自助機及自動電腦驗光機，同時捐贈光榮國中媽祖盃籃球錦標賽活動經費，除了提升醫院醫療能量，更提供資源建立優良籃球環境，感謝廟方以實際行動力支持，一起守護臺灣。

民政局表示，義天宮長期力行社會公益回饋，同時推動教育文化、福利服務、慈善救濟等工作，如捐款八仙塵爆、社區巴士、復康巴士、消防車及救護車等，造福人群，迄今捐助各項公益金額多達1億多元，年年榮獲內政部及本市績優宗教團體表揚肯定。

義天宮主任委員劉文川說，媽祖慈暉廣被、澤惠眾生，義天宮秉持媽祖濟人益世精神為社會服務，除慶祝天上聖母安座39周年紀念日外，同時捐贈10萬元予三重區公所，濟助三重區獨居老人及低收入戶；另推展體育運動，捐助比賽基金20萬元予三重商工籃球隊，希望在地學子有最好的籃球環境與資源，能在運動賽場上發光發熱。

民政局長林耀長指出，義天宮長年來發揮聖母慈悲為懷的精神，連流浪貓也受惠，廟裡最大特色就是時常有貓咪穿梭廟內，陪香客拜拜、唸經，所以被譽為「貓廟」。廟前的長階梯襯托巍峨廟殿，宛如《神隱少女》場景，不但是拍照打卡熱點，近來也成了新人拍攝婚紗新選擇，歡迎市民們有空來義天宮拜拜，看看萌貓、感受廟宇經典匠藝，再把媽祖滿滿庇佑帶回家。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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