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社會 社會焦點 保障人權

五股也有「割頸乾兄妹」廣告！在地人反對：徒增社會仇恨

▲▼錦新大樓主委周朝陽（紅圈）日前槓上公共空間資產公司，還將砌牆直接踹倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲錦新大樓主委周朝陽在五股街頭刊登國三生割頸兇嫌照片。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者戴上容、黃資真／新北報導

國三生割頸身亡案引起全台憤恨，從網紅小商人起頭，自費將乾哥乾妹廣告放上美國紐約時報廣場的電子看板後，北市錦新大樓新任主委周朝陽也在新北五股懸掛巨幅海報宣傳2人長相。針對此種作法，有人認為沒必要加深社會仇恨，更應該從家庭、學校教育著手。

新北五股街頭日前出現一則廣告看板，張貼國三生割頸案之涉案少年、少女的正臉，就連網紅小商人都在臉書分享，《ETtoday新聞雲》記者實際前往該處，詢問當地人看法，有女子認為有學生無辜死掉，應該放看板宣傳。

▲▼ 五股刊登國三割頸案少年、少女照片，民眾反應。（圖／記者戴上容攝）

▲女子認為應該放看板，讓大家知道。（圖／記者戴上容攝，下同）

一名李先生則認為不應該放看板，他表示如果大家一直炒作這個議題，可能對未成年人造成陰影，應該淡化仇恨，強調目前最優先的應該是修法，因為某些政團把108課綱改的一塌糊塗，把禮義廉恥全部改掉，「難不成大家心中沒有禮義廉恥了嗎？」

▲▼ 五股刊登國三割頸案少年、少女照片，民眾反應。（圖／記者戴上容攝）

▲李先生認為不應該放，只是徒增社會仇恨。

羅先生也認同不該放廣告，表示父母教育對孩子更為重要，沒必要特地刊登，平時由父母給予正確觀念就好。

▲▼ 五股刊登國三割頸案少年、少女照片，民眾反應。（圖／記者戴上容攝）

▲羅先生認為家庭教育更為重要，不需要用廣告宣傳。

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