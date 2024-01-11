北市研擬設置「班班求救鈴」　教團：防「誤觸亂按」應有配套措施

▲北市教育局研擬評估在各班設置「班班求救鈴」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭割頸喪命，校園安全引發關注。台北市教育局昨表示，研擬利用校園網路系統，在中小學各班設置緊急求救鈴，可在發生校園衝突或救護事件時緊急使用。全國家長會長聯盟理事長張哲維表示，支持北市政策，但應有配套措施，是否有專責人力處理應變，也要訂定與宣導觸鈴的時機。

台北市教育局昨舉行媒體座談，討論校園安全與心理諮商議題，學務校安室主任黃國忠指出，研議是否利用既有的校園網路系統，在各班設置求救鈴，可在教室大屏觸控螢幕電視設置，或類似廁所求救鈴模式，讓師生多一層保障，但目前仍在研擬評估階段，也要細算可能需求的經費。

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張哲維表示，以家長的立場，當然支持北市教育局的規劃，但應有充分的配套措施，包括校內學務人力是否足夠，是否設置專責人員來執行，以及學生可以觸鈴的教育宣導，會不會有假動作或錯誤通報問題，反而讓校內人員疲於奔命。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，任何對校園安全有積極作為的方案，都是值得肯定的，支持北市試辦此措施，如果擔心有學生亂按求救鈴，事先的教育宣導就要充足。他並指出，桃園某國中昨天又傳出霸凌事件，如果案發時有人按下求救鈴，被害學生可能可以少被打10下。

學生團體ED Youth常務理事黃莨騰也認為，在班上設置求救鈴是可行作法，但如何避免像廁所求救鈴不時有學生亂按或誤觸，相關的教育宣導很重要，應讓學生知道觸鈴時機是嚴肅的、緊急的、迫切的，可以透過學校獎懲規定、道德勸說等配套推行。