羅致政喊總統選舉要破紀錄「同黨接棒」　吳崢抱病登台：要拚到最後！

▲112民進黨選前之夜，羅致政致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

選戰倒數24小時，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11日）晚間在南北舉辦兩場造勢活動，板橋第二運動場的造勢中，民進黨立委羅致政致詞時表示，台灣歷史上每一場選舉都有其歷史意義，2000年第一次政黨輪替、2016年第一位女總統、2020年破紀錄817萬票，這次也要破紀錄，第一次同黨總統候選人成功接棒。吳崢也表示，自己昨天已經體力不支發高燒、中午去掛點滴，但就是要撐到現在，跟大家一起拚到最後一刻。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今晚南北兩場造勢，皆湧入大量支持者，在板橋造勢中，羅致政致詞時表示，台灣歷史上每一場選舉都有其歷史意義，2000年第一次政黨輪替；2016年又創造一次新的歷史，選出第一位女總統；2020年再次創造歷史，寫下破紀錄817萬票。

羅致政指出，接下來這場選舉也要創造歷史，就是自從台灣有總統選舉以來，從未有同黨總統參選人成功接棒，這次要把政權從蔡英文手中交給賴清德，大家一起創造台灣歷史、站出來一起拚。

吳崢表示，明天用手中選票守護台灣，走向通往世界、永續公益的路，自己走了兩百多天，非常快樂跟溫暖，非常多支持者做我的後盾、有這麼多鄉親跟我站在一起，因為我們深愛中和。

吳崢喊話，民主不能變成有錢人的遊戲，自己昨天已經體力不支發高燒、中午去掛點滴，但就是要撐到現在，跟大家一起拚到最後一刻。

▼112民進黨選前之夜，吳崢致詞。（圖／記者李毓康攝）

