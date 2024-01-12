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蔡英文3度南下為他輔選　北台中城隍廟擠進破千人喊：國會過半

▲蔡英文3度南下為他輔選，北台中城隍廟擠進破千人喊「國會過半」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蔡英文3度南下為立委候選人莊競程輔選，強調莊競程當選，國會就過半。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

選前最後一天，總統蔡英文來台中「北台中城隍廟」參香，並參加北北屯團結挺第五選區立委候選人7號莊競程活動，這也是蔡英文三度為莊競程站台。蔡英文表示，台中、中部是這次選舉的重中之重，只要莊競程當選，國會就能過半，國家就能持續前進，國會過半對國家執政成敗很重要，如沒有過半，政局會混亂、國家會空轉。

▲蔡英文3度南下為他輔選，北台中城隍廟擠進破千人喊「國會過半」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北台中城隍廟下午湧進破千人，高喊國會過半。（圖／記者游瓊華翻攝）

北北屯團結挺7號莊競程活動，12日下午在北區大誠街「北台中城隍廟」舉行，蔡英文入廟參香祈福，並為莊競程助選，現場吸引約1500人參加。

蔡英文一上台就說，明天就要投票了，她坐在總統府裏頭辦公，想一想還是要下來走一走比較安心，所以早上處理好公務，下午來中部，先去彰化補強，現在來台中。

她表示，4年前她也是最後來看莊競程，這麼優質的立委候選人一定要當選連任，希望立法院1棒接1棒，有更多的優質立委在立法院守護這個國家。

蔡總統強調，台中、中部是這次選舉的重中之重，希望這麼優質的立委一定要連任，也強調，莊競程當選國會一定過半，國會過半對執政的成敗非常重要，國會未過半，政局就混亂，而且國家會空轉，但此時此刻世界變化很快、國家不能空轉的，如果台灣沒有跟上或超前就會被丟在後面。

莊競程指出，未來將爭取育兒津貼再加碼、要替 65 歲以上長輩爭取「假牙補助二萬元」、要爭取育有子女者「政府協助買房」好貸款、補利息，他會要求勞保基金不能倒，政府負最終支付責任、他也會爭取北屯設立生醫產業園區，增加更多就業機會，拜託大家，1月13日勇敢投票。

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