最猛是他！二創民進黨《在路上》競選影片　竟找來蔡英文本尊入鏡

▲民進黨台中市第六選區立委候選人江肇國也公開一支二創《在路上》影片，赫見坐在副駕駛座的人竟就是蔡英文本人。（圖／江肇國競選總部提供）



記者游瓊華／台中報導

最猛是他！民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的《我們一起，在路上》競選影片公布之後，引起一陣二次創作旋風。今天民進黨台中市第六選區立委候選人江肇國也公開一支二創《在路上》影片，赫見坐在副駕駛座的人竟就是蔡英文本人。對於《在路上》的影片播出後，大家都好奇被丟在北海岸的總統怎麼回來，江肇國也開玩笑的說，現在就他把總統接來台中了。

江肇國表示，他的選區東、南、中、西區還正在發展中，未來當選一定會延續立委黃國書的好服務，而影片中，與蔡英文總統在車上自己做駕駛，總統坐副駕的畫面，也有總統交棒台灣未來給自己的隱喻，更獲得滿滿的支持與肯定。

▲蔡英文站台黨籍立委候選人江肇國，表示現任立委黃國書做的好，交棒給江肇國就要做得更好。（圖／江肇國競總提供）

今（12）日總統蔡英文前往台中南區永興宮參香，並贈匾「弘德安民」給廟方。蔡英文也推薦江肇國，認為他是一位能成功「把中央和地方連結起來」的候選人，蔡英文表示，她認識的江肇國誠懇、努力，更因為太努力，還從來沒有長胖過，希望自己可以助江肇國一臂之力讓他當選，現任立委黃國書做的好，交棒給江肇國就要做得更好。

蔡英文也透露，民進黨內最用功、給屬下壓力最大的就是高雄市長陳其邁，他「緊緊緊」的性格訓練起幕僚是出了名的嚴格，而江肇國就是陳其邁訓練出來的，很能幹有幹勁，能夠吃苦耐勞有耐心，絕對是能夠服務好民眾的優秀人才。