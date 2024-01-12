「2024選前之夜」現場人數大PK！　藍綠白造勢都衝破20萬人

▲侯友宜、柯文哲、賴清德。（合成圖／翻攝直播畫面、記者林敬旻、李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統選舉倒數不到12小時，各政營候選人都在選前最後一晚把握最後拉票機會；民進黨總統候選人賴清德今晚分南北連跑兩場造勢大會，在板橋第二運動場的現場衝破20萬人到場支持；國民黨總統候選人侯友宜則選在板橋第一運動場舉辦「贏回中華民國選前之夜」造勢晚會，湧入25萬名支持者；而搶到凱達格蘭大道的民眾黨總統候選人柯文哲造勢現場則有30萬人到場力挺。

民進黨總統候選人賴清德今日行程滿檔，白天先在雙北地區與黨籍立委候選人車隊掃街，下午6點左右先回到台南「本命區」造勢，其妻子吳玫如也現身，瞬間掀起現場支持者轟動。隨後，大約在晚間9點多前往新北市板橋第二體育館「迎向勝利選前之夜」造勢活動，而根據現場狀況，儘管天氣寒冷，但支持者熱情仍不減，主辦單位統計現場人數約20萬人、收看直播者則超過15萬，仍有許多擠不進去的熱情民眾在場外共襄盛舉。

▲賴清德選前之夜空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）



▲賴清德台南選前之夜造勢。（圖／賴清德競選總部提供）



國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會在新北市板橋第一運動場前廣場舉辦，根據《ETtoday新聞雲》現場直擊，有不少支持者身穿國旗衣與國旗帽，並高舉「總統唯一支持侯友宜」、「要和平不要戰爭」等募款小物，也有民眾帶自製手牌「我挺侯友宜」、「我挺侯康」等，現場十分熱鬧。

據了解，不到晚間8點，場內已無法再讓支持者進入，人潮已塞在安檢口，一度需要暫時關閉閘口，晚間9點04分時，侯友宜與黨主席朱立倫、副總統參選人趙少康一同以大進場的方式進場，主持人喊出現場已超過25萬人，侯康也因現場人數眾多，總共花了15分鐘才走上舞台，台下支持者情緒沸騰，支持者大力揮舞國旗力挺侯友宜。

▲侯友宜選前之夜造勢晚會晚間7時現場。（圖／侯友宜辦公室提供）

民眾黨總統候選人柯文哲選前順利搶下凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，現場擺放1.8萬張座椅，下午4時開放民眾進場，並於6時30分進行暖場表演，但6時30分的暖場活動還沒開始，現場民眾就已經坐滿場內椅子，且前凱道、景福門周圍全滿 ，人潮已經溢出至中山南路（常德到貴陽） 仁愛、信義路上，人潮多到需要開「大帶小」的雙舞台，最終在晚間9時喊出現場突破30萬人。

▲柯文哲凱道選前之夜人潮。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲吳欣盈選前之夜空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）