快訊／喊話台灣人民　柯文哲：你們想要的未來我一定會實現

記者陳家祥／台北報導

2024選舉倒數1天，民眾黨總統候選人柯文哲12日晚間在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，他在致詞時表示，支持者就是他的願望，「你們想爭取的未來、想爭取的公平正義，就是我奮鬥的理由」，他承諾，「親愛的台灣人民，你們想要的未來，我一定會實現，台灣就是我們，我們會一起守護我們的家，迎向公義的未來」。

▲民眾黨選前之夜，總統候選人柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲9點15分出現在景福門後方小舞台的肥皂箱，接著簡短致詞表示，他知道這地方離舞台比較遠，但大家的信念一樣，希望上舞台之前，可以比較接近看到大家，「看一看你們的臉龐，看一看你們手中白紙寫的願望」。柯說，現在離勝利只剩下最後一哩路，要請大家堅持到最後的勝利，「現在，也讓我們為台灣祈福，期望2024的台灣一切平安，穩穩地走」，接著敲響大鑼。

隨後來到大舞台後，柯文哲致詞時說，支持者就是他的願望，「你們想爭取的未來、想爭取的公平正義，就是我奮鬥的理由」。柯說，在這一刻，他心中最想講的一句話就是「謝謝，謝謝大家」。

柯文哲提到，這一路對手不斷攻擊柯文哲沒有陸軍、沒有資源，是你們證明柯文哲不是一個人，在贏回國家的道路上，你們一直陪伴在我身邊。非常謝謝那些認真推動五五計畫的年輕人，謝謝你們。

柯文哲也說，看到各位支持者高舉的牌子，上面寫支持者的期待，「我跟各位說，我都有記下來」；柯說，支持者說要公平正義的未來、要實現夢想的社會、希望有安全舒服的家、希望百工百業有勞動尊嚴和安全、地球只有一個應該好好照顧她、台灣是我們的家要全心全意守護她，「我正式承諾，親愛的台灣人民，你們想要的未來，我一定會實現，台灣就是我們，我們會一起守護我們的家，迎向公義的未來」。