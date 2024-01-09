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大陸 大陸焦點 特派現場

香港將舉辦「日夜都繽紛」活動　盼帶動各區經濟

▲李家超。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首李家超9日宣布，為了帶動地區經濟，本月至5月將以「日夜都繽紛」為主題舉辦一連串活動，展現地方特色，弘揚傳統文化，帶動節日氣氛，並由各區的區議會成立專責工作小組來推動。

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

李家超提到，各區的主題活動會展現多元地區特色文化，並引入新元素，舉例來說，深水埗區的活動會以數位產品、光劍、COSPLAY角色扮演為重點；九龍城區4月會響應泰國潑水節，有泰式美食、歌舞、泰拳等文化體驗；大埔區的許願夜市，林村許願樹會新設亮燈，並首創發光寶牒供市民許願，活動也會邀請商戶餐廳提供折扣優惠。

李家超說，相信各區都會想出更多新橋、好橋，振興經濟，各具特色、百花齊放。

李家超還說，政府在疫情完結後做了大量工作開拓商機，最新數據顯示，香港旅遊業及零售業均有理想的增長，旅客數字不斷增加，內地（中國大陸）及海外旅客已回復至疫情前的六至七成，個別地區的訪港旅客更超越疫情前。

李家超強調，香港一向經歷不同風風雨雨，全球經濟的確影響到香港，但他對香港人有信心，希望港人本著一向努力不懈，靈活多變的韌性，想出多些吸引人來港消費的活動，也要有良好服務態度，「香港一向是禮貌和好客之都，但周邊城市和國家也在進步，香港要與時並進，令消費者有更良好體驗。」

▲▼香港十一長假,大陸客訪香港。（圖／CFP）

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