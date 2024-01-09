業內揭國泰航空「機師荒」原因：人數剩一半　運力恐需2年恢復

▲香港國泰航空。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港國泰航空因「機師荒」導致頻繁取消航班，大批旅客受影響，官方解釋是受流感缺勤影響。不過，香港航空機組人員協會反駁，與流感無關，批評是國泰航空策略錯誤，長此下去可能要花2-4年訓練機師，運力才可回復至疫情前水平，這意味航班取消的情況，或在之後多個旅遊旺季再現。

代表國泰航空機師的香港航空機組人員協會今（9）日發聲明稱，問題根源是新冠疫情期間，管理層大減機師和空中服務員，以及結束國泰港龍航空，令機師人數大減一半，管理層的魯莽決定，削弱本港的航空樞紐地位。

聲明指出，在疫情期間，有1000名機師被解僱，隨後再有1000名機師辭職，相當於原本4000名機師的半數。

香港《星島頭條》引述熟悉航空業人士說法稱，若國泰航空要全面恢復客運運力，至少要超過3000名機師，但目前只有2000多名，並且僅得600多名屬高資歷的機長（Captain）。

香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt受訪表示，國泰作為全球十大航空公司，機師人手一直不足，在目前鬧「機長荒」之下，國泰正招募800名見習機師，「這幾乎毫無意義。」

他進一步解釋道，國泰不缺見習機師，而見習機師大約需要1年時間才能成為二級副機師（SO），而國泰也不缺二級副機師，其人數與疫情前相同；相反，國泰招聘及培訓副機師（FO）及機師的進度根本追不上，尤其在客運航班上，只恢復到疫情前約52%水平。

如今，近千名被國泰航空裁掉的機師分布世界各地及香港。Weatherilt認為，盡快「補血」的可行之計，是向已離職的機師招手，以吸引條件令他們重返國泰；部份被裁的機師已有一定的飛行經驗，是解決飛機師不足的捷徑之一。

他又指，國泰管理層在2020年作出大規劃裁員及減薪，是錯誤的策略，「這些決定不僅對作為航空樞紐的香港產生負面影響，也對股東造成不利。」

另外，有行內人士透露，不覺得近期有特別多機師請病假，不少現職機師都做到「爆曬鐘（超過規定時數）」，飛行時數已達到法例上限，實在是愛莫能助，「主要原因是國泰明知人手嚴重不足下，仍不斷賣票加開航班，曝露內部管理混亂的問題。」