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色軍人強闖酒吧廁所性侵女友人！她穿褲一半遭壓制逞慾

▲▼台東地院，台東地方法院外觀。（圖／翻攝Google Maps）

▲呂姓男子尾隨剛認識的女友人，闖進廁所性侵對方。（示意圖／翻攝Google Maps）

記者柯振中／綜合報導

一名呂姓男子先前在台東服役時，趁著休假到酒吧消費，期間盯上了同桌的女子，竟尾隨對方進入廁所，動手性侵得逞，他也因此被判3年6個月。至於民事的部分，女子求償100萬元，台東地院則判賠80萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，呂男2020年底透過朋友的介紹，認識女子小花（化名），一行人相約到某酒吧飲酒。沒想到，呂男眼見小花貌美，竟趁著對方凌晨上廁所時尾隨，接著又打開門鎖進入廁所內。

小花發現的當下，立刻極力反抗，並想穿起褲子，不過呂男仗著體型、力量優勢，仍舊動手伸出狼爪逞慾，氣得小花一狀告上法院。

台東地院審理後，依照強制性交罪，判呂男3年6月有期徒刑，呂男感到不服，提起上訴。

在花蓮高分院審理的過程中，呂男坦承犯行，並且以60萬元達成和解，後來卻反悔不履行，甚至還拒絕接聽電話，開庭時也不到庭，法官難以認定呂男犯後態度良好，因此駁回上訴，全案仍可上訴。

至於民事的部分，小花主張身體權、貞操權遭到侵害，導致身心嚴重受損，因此求償100萬元。台東地院審理後，則判呂男須賠80萬元，全案仍可上訴。

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