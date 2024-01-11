中風男半夜強吻揉胸！菲籍看護嚇壞連夜逃離　他認罪換免囚

▲李姓男子半夜對菲律賓籍女看護伸出魔爪，遭判刑6月，緩刑3年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／台北報導

宜蘭一名李姓男子因中風，女兒特地請了一名菲律賓籍女看護小怡（化名）來照顧他，沒想到他半夜慾火難耐，竟對女看護伸出魔爪，對她強吻、摸胸，嚇得小怡立刻打電話給友人求救，並連夜逃離該處。一審法院依強制猥褻罪，判李男10月徒刑，二審台灣高等法院改判他6月徒刑，可易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

判決指出，2021年9月22日凌晨2時，李男當時原本睡在床上，小怡則睡在床旁邊的地板，但她上廁所回來後，卻發現李男也跟她一起睡在地板上，她當下沒多想便躺下睡覺，不料李男竟突然趴在小怡身上，並開始親吻她臉頰、脖子，嚇得她馬上用手推開拒絕，李男見狀不死心，再以右手隔著衣服撫摸她胸部，甚至一度想將手伸進她褲子，幸好小怡趁隙抓到手機，隨即打視訊電話向友人求助，李男這才停手。

之後小怡傳訊息告知李男子女，並連夜搭火車逃到台北，向外籍勞工24小時諮詢保護專線申訴，經專線服務人員報案，全案才曝光。

一審李男否認犯行，辯稱他中風致左側肢體無力，當天有服用抗高血壓藥物，且數小時前因注射新冠疫苗而發高燒，當晚意識昏睡、神智不清，連自己做什麼都不知道，否認有對小怡強制猥褻。

一審宜蘭地院認為，李男犯後矢口否認犯行，未見悔意，且未能與小怡和解，依強制猥褻罪，判李男10月徒刑，不可易科罰金。

二審，李男改口承認犯行，並與小怡達成和解並賠償，請求從輕量刑，並給予緩刑機會。

高院審酌李男不思小怡離鄉背景來臺從事看護工作，竟為一己之私慾，違反她意願，以強吻及撫摸胸部等方式，對小怡為猥褻犯行，明顯欠缺對他人性自主之尊重，造成小怡心理受創嚴重，不願再續留台灣工作，但考量他已坦承犯行，且與小怡達成和解，小怡也願意給予他緩刑機會，希望他記取教訓，尊重他人身體自主權，改判6月徒刑，得易科罰金，且緩刑3年，緩刑期間付保護管束。全案仍可上訴。