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中秋食安把關　竹市衛生局稽查15件烘焙用液蛋

▲新竹市為市民把關中秋食品安全，稽查市內5家烘焙業者。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市為市民把關中秋食品安全，稽查市內5家烘焙業者。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中秋佳節將至，用蛋量大增，許多新竹市民很關注進口蛋流向及其製品，新竹市衛生局啟動稽查，為市民把關中秋食品安全，今( 21)日稽查市內5家烘焙業者，稽核15件糕餅蛋糕使用的液蛋產品，結果液蛋產品標示均為合格。

衛生局長陳厚全表示，液蛋用途廣泛，多數烘焙業者會根據不同需求，選擇帶殼蛋或液蛋，液蛋又分為液蛋黃、液蛋白、液全蛋三項產品及其混合製品，為確保液蛋產品的衛生安全，衛生局按衛生福利部食品藥物管理署訂定「液蛋產品標示規定」查核，液蛋產品依其包裝型態標示「含殺菌或未殺菌字樣之品名」、「內容物名稱」、「淨重、容量或數量」、「品添加物名稱」、「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」、「原產地（國）」、「有效日期及保存條件」，若屬未殺菌者，需標示「本產品須使用於生產經充分加熱或其他足以達到有效殺菌之食品」或等同意義之醒語。

市府關心市民健康，衛生局也持續執行「加強市售雞蛋稽查專案」稽查各販賣場所之生鮮蛋品，同時針對轄內烘焙業者使用的液態蛋標示查察，民眾如有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或衛生局食品藥物管理科專線03-5353170，將有專人提供諮詢服務。

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