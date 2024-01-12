公司會議誤觸「情色片」！新鮮人遭主管約談崩潰：好想死啊

▲菜鳥在公司會議上誤點「情色片」，讓他當場社死。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

社會新鮮人剛踏入職場難免都會有出包的時候，近日就有一名入職剛滿一個月的網友在公司會議上，不慎放出「情色片」，連聲音也都放出來了，害他當場糗爆，崩潰直呼「當下我真的快哭了，看到大家面有難色的感覺真的好想死啊」。貼文曝光也引發熱議。

原PO在Zuvio以「昨天公司報告不小心按到A片==」為題發文表示，他入職剛滿一個月，公司每個月都會開一次會，所有主管，包含老闆都會參加，輪到他報告時，因為緊張到發抖，不小心用手點到文件旁邊的影片，不巧的是這部影片又剛好是「情色片」，讓他瞬間爆尷尬，「當下我真的快哭了，看到大家面有難色的感覺真的好想死啊。」

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開完會後，原PO也遭到主管約談，問他為何要在上班時間看謎片，「但那個是我之前同事留下來的，不過我承認我上班期間有點過，所以才會跑到近期開啟過的文件，可是我當初真的不知道是A片，只是想看有沒有甚麼公司的文件可以給我參考而已，現在公司的人都覺得我是一個怪人」，他也坦承，「搞到我都想離職了。這件事後開始有點被排擠的感覺，真的很難受。」

貼文曝光也讓網友熱議，「好慘！」「我犯了全天下男人都會犯的錯」、「大型社死現場」、「超懂，我之前要搜尋東西給朋友看，結果跳出母湯的搜尋紀錄」、「我們只看片，但並不會放在資料旁」、「這低級錯誤，對不起我笑了」、「瞬間變公司紅人了」、「如果真的受不了，就換公司吧。」

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