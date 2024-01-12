廟裡安元辰燈！婆婆「做錯1事」人妻氣炸　內行傻眼：心誠則靈

▲人妻抱怨去年婆婆幫忙到廟裡安元辰燈，卻將地址填成公婆家。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

每當新的一年到來，許多民眾會到廟裡安光明燈、元辰燈，祈求今年順利平安。不過近日一名人妻發文抱怨，去年婆婆幫他們到廟裡安元辰燈，卻將他們的地址填成自己家，讓她得知後相當生氣，怒轟「她用了我跟我老公的福份旺她家，超級扯！」貼文一出引發熱烈討論。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，去年婆婆向她索取6百元，表示要幫他們安元辰燈，結果今年她親自去廟裡安燈時，卻發現婆婆去年填的地址是公婆家，讓她不禁憤怒表示，婆婆平時就有燒香拜拜的習慣，不可能不知道相關習俗，「她用了我跟我老公的福份旺她家，超級扯！」

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原PO感嘆，雖然最後廟方已改正，但她仍忿忿不平，認為去年安的燈「白安了」，福氣都被送給公婆家了。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示「住址沒關係，姓名生日正確即可」、「妳想多了，我個人覺得地址真的還好，心誠則靈」、「一個人的福份也靠修德啊，計較這些糾結幹嘛，婆婆真的蠻衰小的，做到好還被這樣牽拖」、「本人因緣際會之下長年協助某宮廟幫信眾操作電腦系統點燈，我都會告知信眾，全家人寫在一起很好，登記方便通訊的地址即可」。

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