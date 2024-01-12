選戰分析／投白就是投綠！侯友宜下猛藥　「棄柯保侯」才能政黨輪替　

▲2024選戰倒數階段，國民黨總統候選人侯友宜與黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

2024總統大選剩不到24小時，在選戰最後關頭，國民黨大咖不斷訴求「集中選票」，昨晚侯辦發布6篇短影片，影片中直接向民眾黨總統候選人柯文哲支持者喊話，提到，「柯文哲說他可以綠白合，但我們不能」、「投柯文哲一票，民進黨高興死了」等字眼。藍營人士不諱言 ，國民黨就是要將「投柯文哲等於投綠」的意念激發出來，訴求6成想政黨輪替的選民，一旦白綠合作，是達不到政黨輪替的目標，唯有投給侯康，才能真正下架民進黨。

總統選戰三腳督格局已定，然而在民調封關之後，侯友宜與柯文哲誰是老二，誰是老三，目前撲朔迷離，但唯一可以確定的是，分裂的非綠陣營，很難打敗團結的民進黨，所以為了達成政黨輪替目標，國民黨侯康配陣營明擺著操作棄保，包括前高雄市長韓國瑜喊出，沒有「總統柯文哲、立法院長韓國瑜」、更直指柯文哲不是好不好，而是贏不贏。

接下來副總統候選人趙少康也逼著要柯文哲表態，選後會不會跟綠營共組聯合政府？共推立法院長？而主帥侯友宜昨晚則在臉書上提到，「要政黨輪替，藍白要共同合作、下架民進黨，白色力量不是要去搞綠白曖昧、投機分贓」；侯友宜也說，國民黨主張藍、白共組聯合政府，柯文哲卻說，國會與內閣，民眾黨和綠或藍都可以合作，這不是拋棄了責任政治的是非基礎？這不是權力分贓？難道民眾黨要的聯合政府，是要綠、白合作、棄藍保綠？

侯友宜臉書文無非要傳達一個概念，投白不只是白投，也是一種變相的投綠。而侯陣營昨再加碼，連發六支短影，影片中提到，「柯文哲說他可以綠白合，但我們不能」、「投柯文哲一票，民進黨高興死了，政黨輪替就在一念之間，會贏的只剩最強侯友宜」、「現在已是一對一對決的時刻，為了政黨輪替，我們必須投最強侯友宜」、「民進黨最怕人民團結，集中投最強侯友宜，才能讓貪腐鴨霸政權下台」。影片內容強調，現在已是藍綠對決，就是要選民「棄柯保侯」，同時也將「投柯文哲等於投綠」的意念傳遞出來。

藍營人士認為，當柯文哲不再是「藍白合」時的白，而是已成「綠白合」中的白時，投給柯文哲，是達不到政黨輪替的目標，而這次選戰最重要就是「政黨輪替」，且過去曾有民調顯示，有6成民意希望政黨輪替，這些人若還是認為投給柯文哲，可以達到此一目的，那就是大錯特錯了。

投票日已迫在眉捷，侯康認為，離勝選只差最後一哩路，所以最後關頭下足猛藥，但是在藍白陣營都認為自己會贏的情況下，操作棄保無非是兩面刃，稍一不慎，會變成被棄的一方，所以如何拿捏，考驗主事者的智慧。