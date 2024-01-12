發6影片籲集中選票　侯友宜：柯文哲若綠白合作政黨無法輪替

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

投票倒數24小時，國民黨總統候選人侯友宜推出6支短影音，影片中提到，「柯文哲說他可以綠白合，但我們不能」、「投柯文哲一票，民進黨高興死了」，呼籲民眾集中選票，盼能在最後一天吸引柯粉。對此，侯受訪表示，柯文哲如果繼續要綠白合作，那就不是政黨輪替，那是黑金貪腐引來戰爭，這就不是政黨輪替了。

選戰最後，藍營不斷訴求集中選票，呼籲白色力量支持侯友宜，侯友宜youtube也在昨晚放上6支不到15秒的影片，影片中提到，「柯文哲說他可以綠白合，但我們不能」、「抱歉了柯P，我們是真心想贏」、「投柯文哲一票，民進黨高興死了，政黨輪替就在一念之間，會贏的只剩最強侯友宜」、「現在已是藍綠對決，勝利是不可取代的，人民唯一的勝算，集中投給最強侯友宜」、「現在已是一對一對決的時刻，為了政黨輪替，我們必須投最強侯友宜」、「民進黨最怕人民團結，集中投最強侯友宜，才能讓貪腐鴨霸政權下台」。

在選戰最後一天，侯友宜前往台中，對於他發布的影片，侯友宜說，要完成政黨輪替，請支持在野最強大的力量3號侯康配完成政黨輪替、民主制衡。侯說，柯文哲如果繼續要綠白合作，那就見證不到政黨輪替，那是黑金貪腐引來戰爭，這就不是政黨輪替了。希望就像盧秀燕講過一句話，「藍白沒有辦法合作，我們用選票讓藍白合作」。

侯友宜強調，當選後他會組成聯合政府，不分任何人，只要是優秀的人才，適才適所，好好地為國家來做事，這是他的理念，也是他們一向從之前到現在的主張，一起用藍白的選票來組成聯合政府。



盧秀燕在一旁也說，距離選舉只剩下半天，她看到很多的網友還有很多的民眾自動自發在傳一句話，她非常地感動，那句話就是，「他有他的選擇，他有他的美德，但是你有你我之間友誼勝於一切」。

