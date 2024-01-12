喊話別「投白」以免白白浪費選票　洪秀柱憶蔣經國狂為侯康催票

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明日就是2024大選投票日，更是故總統蔣經國逝世紀念日，國民黨前主席洪秀柱今（12）日在臉書發文表示，感念經國先生的德澤，懇請大家明天出門投票，113一起投侯康，找回台灣失落的價值與美好，同時提醒千萬不要「投白」，以免白白浪費選票。

洪秀柱指出，再過一天就要開始投票，1月13日將決定台灣的命運，這一天也是經國先生逝世紀念日，他雖辭世36年，但迄今仍是台灣人民最推崇、尊敬與感念，也是對台灣最有貢獻的國家領導人。

洪秀柱表示，回想經國先生主政時期，台灣雖歷經退出聯合國、和美國斷交、兩次石油危機等衝擊，但經國先生穩健卓越的領導，推動十大建設，加速經濟轉型，讓台灣躋身亞洲四小龍，同時推動改革、解除戒嚴、開放黨禁報禁，也讓台灣在創造經濟奇蹟的榮光時，也能昂然走上民主自由的道路，更重要的是，他到處拔擢優秀人才、厲行簡樸清廉、痛恨官僚貪腐，真的是一位無私奉獻、愛民親民的偉大領袖。

洪秀柱說，看看蔡政府將近八年的治理，把國家亂搞到天怒人怨、幾近崩壞的邊緣，甚至有走向戰爭的風險。更不可原諒的是，民進黨的貪婪墮落已讓台灣政風瀰漫貪腐腥羶，甚至充斥品行低劣、毫無羞恥的一幫政客正在掏空台灣、摧毀台灣。

洪秀柱嘆，這些年來人民所受的苦，難道還不夠嗎﹖台灣還能再讓民進黨糟蹋殆盡嗎﹖6成多的民意希望「下架民進黨」，但在藍白綠三組候選人的情況下，如果不集中力量、不集中選票，最後選舉輸贏很可能差距極小，為避免任何閃失，只有拉大選票差距。

洪秀柱強調，懇請支持國民黨和侯康的好友們，最後關頭拜託努力催票、拉票、固票，總統票投3號侯康配，政黨票投9號國民黨，請大家用選票告訴民進黨：政黨輪替天經地義，做不好就下台，用選票給權力傲慢者一個教訓。千萬不要「投白」，以免白白浪費選票。