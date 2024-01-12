一家4口開車墜河！3大人全溺斃…獨留男嬰「已腦死亡」

▲浙江小車墜河致一家3口罹難。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江麗水青田縣船寮鎮一輛小車1月8日墜河，車內的一家4口中，只有一名男嬰倖存，孩子的父母和外公3人均不幸身亡。11日，家屬透露，倖存的男孩已腦死亡，危在旦夕。

據《極目新聞》報導，事故現場影片顯示，墜河的是一輛白色轎車，救援人員正在打撈車輛，救援車內人員。死者的一名朋友在網上發影片時配文表示，「1月8日上午10點多發生，車裡有我姐妹、她老公、她爸爸，還有她一個3歲不到的兒子……。」

10日下午，車內當時有一對夫妻、他們的孩子，以及孩子的外公。3名大人因事故不幸喪生，孩子仍舊在醫院ICU搶救。

11日，這對夫妻的朋友表示，夫妻倆都是貴州人，妻子姓熊。一家人到麗水多年，熊女的丈夫和父親都在青田縣打工，熊女則在家帶3個孩子，2個女兒分別在上國小和幼兒園，兒子則只有3歲。

這名朋友說，出事前她還在路上看見了熊女，並打了個招呼。8日下午，她準備約熊女一起去買點東西，結果電話打不通，她去熊女租的房子找人，結果房東告訴她出車禍了，她起初不信，到派出所才證實了這個消息。

這名朋友透露，熊女夫妻平時為人不錯，熊女總是將家裡收拾得很乾淨，丈夫日常喜歡釣魚。

熊女老公的妹夫表示，事故是一起單邊車禍，他們也不知道原因。在河邊釣魚的人發現車輛墜河後呼救，旁邊一家工廠的保全聞訊下水救人，但車門打不開，保全於是砸車窗試圖救人，後來交警和消防趕到後將車上的人都救了出來。目前，熊女夫妻以及熊女的父親都不幸身亡，孩子目前還在醫院治療，呼吸靠著機器維持，但醫生通知孩子已經腦死。車輛沒有對車內人員投保，加之是單邊事故，所以也沒有保險賠償，目前孩子的治療費暫由政府相關部門墊付。

這名家屬表示，現在最讓家屬們擔心的是熊女的2個女兒，她們最親近的人只剩一個小姨和一個小姑，家屬希望社會能幫幫孩子們。