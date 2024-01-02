太便宜？男子送「43元玫瑰花束」遭女友拒收　網掀兩派論戰

▲男子送43元的玫瑰花束，遭女友嫌棄太便宜。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一名劉小姐昨（1）日發文表示，元旦當天男友送了一束9.9元（人民幣，下同，約台幣43元）的玫瑰花束。她覺得太便宜了，並問網友們「該分手嗎」？一派網友認為，「重在心意價格不重要。」另一派網友則表示，「快分吧，這男友超摳！」

劉小姐在小紅書上以「元旦當天男友送9.9的花給我，分手嗎」為題發文表示，「和男友交往了有一陣子，想著跨年能收到什麼驚喜。早上有人打電話，想著肯定是男朋友訂的，收到花還挺高興，結果一翻看到價格才9.9元，就在花市裡團購的，有點無語啊。」

她接著說道，「就去問了，結果男朋友也挺委屈的，說花是個心意我怎麼這麼看重價格，現在還跟我生氣了，可是我很委屈啊！這也太便宜了吧？新年第一天就吵架，難道真的是我錯了嗎？」

▲男子表示，自己親自去花市挑選後，再寄給女友。（圖／翻攝自小紅書）

據《西部決策》報導，該名男友則回應，自己一直在加班，沒空幫女友挑禮物，於是打算去雲南的花市挑一束新鮮的花，「我就想著那裡的花品種多，肯定又新鮮又好看，挑的當下也沒注意價格，寄過去給女友的時候，沒想到被她拒收了。」

該貼文在各個社交平台上引起兩派網友討論。一方網友表示，「這個9.9看起來像99，不過9.9太沒誠意了」、「快分手吧，怎麼能送這麼便宜的禮物」、「不在乎價格怎麼會挑9.9啊」、「能不能禁止和摳男人談戀愛」、「確實拿不出手呢，有點尷尬」、「道理都懂，雖然但是，我覺得看到價格也會有點小情緒」。

不過多數人認為送禮重在心意，「送你就不錯了，我這個還啥也沒有」、「有9.9都不錯了你還期待啥呢？你給人家給什麼了」、「重要的是心意會想到給你買花，難道非要一大束才叫送花嗎」、「9.9長圖一這樣的話超划算啊，花麼好看就好了呀，貴有什麼用」、「為什麼心意的份量，要用價格來衡量呢」、「大小姐啊？人家都送了花還生氣，下次不可能送你了吧」。