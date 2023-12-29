奧客摸草莓不買！還指指點點　老闆娘當眾「潑水」怒嗆：神經病

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一名網友昨（28）日上傳一段影片，稱一名客人因摸了攤前的草莓卻未購買，與該攤老闆娘起了爭執。雙方火氣愈來愈大，老闆娘最終將手中保溫杯內的水潑向該名客人。該區管理人員今（29）日表示，已上門勸說該攤販。

據《頭條新聞》報導，12月28日，浙江杭州有網友發影片表示，因為客人摸草莓不買，甚至對老闆娘指指點點。老闆娘怒斥「神經病！把草莓都弄壞了」，隨後將保溫杯的水直接潑客人臉上。29日，該區管理人員表示，「因為社區沒有執法權，會讓人員上門勸說店家，遇到這種情況還是要報警。」

▲▼該老闆娘一氣之下，將保溫杯的水潑向客人的臉。（圖／翻攝自微博）

影片中，一名穿著黑色羽絨背心的客人站在草莓攤位前，與老闆娘爭執，其情緒激動不斷用手指著老闆娘。一旁的民眾見狀，想上前勸說卻插不上話。情況越演越烈。老闆娘將保溫杯的水往客人臉上潑，力道之大，波及到一旁的群眾。

該影片引起不少網友討論，多數人認為老闆娘確實有理生氣，「顧客那個態度，潑水算輕的了」、「就這影片而言，不是顧客先指指點點的嗎？何況草莓本來就容易爛，你摸完我還能賣？誰來買」、「冬天的草莓一碰就壞的賊快，你碰了又不買，壞了老闆還得承擔損失」。