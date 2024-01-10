　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

19歲少女瞞爸媽抽脂！「雙眼充血」慘死診所…無良醫直接下班

▲手術室（圖／CFP）

▲19歲少女抽脂慘死。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

銀川一名年僅19歲的梁姓少女一直覺得自己腿很粗，想辦法把腿變細，在瞞著家人的情況下，接受醫師抽脂手術，沒想到3天後慘死。經鑑定，她是因為手術後繼發左大腿壞死性筋膜炎，多重器官功能衰竭死亡的。而為她做手術的醫生，事後被發現竟沒有執業資格。

據《寧夏新聞網》報導，2021年10月5日，梁女經朋友介紹，來到金鳳區一家私人醫美診所做抽脂手術。這家診所並沒有固定的整形醫師，負責人就借了「飛刀醫生（通常是指醫師利用業餘時間到其他醫療機構做手術時，向患者收取的手術費，這類手術亦被稱為飛刀手術）」李姓男子，還「借」了麻醉師王某某。

給梁女主刀的「飛刀醫生」李男，其實是中衛市沙坡頭區一家民營醫療美容門診部的助理醫師。依法律規定，他不能單獨主刀手術。

手術前，梁女與機構之間沒有填寫任何協議或單據。根據銀川市金鳳區衛生健康局調查，梁女的《門診病歷首頁》顯示主訴、術前診斷、治療措施、醫生簽名及日期等多處為空；《脂肪抽吸手術知情同意書》中臨床診斷、抽脂方法、醫師簽名及日期等多處為空；《麻醉知情同意書》中麻醉方法、醫師簽名及日期等處為空；無手術程序紀錄，無用藥處方。

就這樣，梁女在懵懂之中被推進了手術室。法官也了解到，整個抽脂手術花費2萬元（人民幣，下同），但其中絕大部分歸了中間人，這家醫美診所只收了5000餘元。

李男在給梁女做完抽脂手術後，只做了口頭醫囑就回家了。術後，梁女向朋友、護士等反映腿疼，李男除了讓護士打點滴外，沒有進行臨床檢查。更可氣的是，診所的負責人還請梁女的朋友買止痛藥過來。據梁女的護工稱，梁女死亡的前一天晚上，反覆嘔吐，在床上折騰了一夜，李男始終未露面。

手術後第三天，2021年10月8日上午10日許，李男在兩家醫美診所負責人的催促下，才趕到梁女的病床前，此時的梁女已是精神混亂，自言自語，雙眼充血，傷口全部敞開。

有人見情況危急才撥了急救電話。當梁女被推進自治區人民醫院搶救室時，她的父母才得知此事匆匆趕來，見女兒的最後一面，但一切都無濟於事，梁女經搶救無效死亡。

銀川市金鳳區衛生健康局事後調查，手術後，梁女出現危急狀況，無醫師現場觀察，也未得到及時的處理和搶救。整個處理過程中，沒有醫師簽字，無任何觀察及醫師開立的醫囑等醫療文書紀錄。患者自述嚴重疼痛、反覆噁心嘔吐、高燒、寒顫等症狀，反覆叫護士，醫方未採取措施。患者住院期間，沒有醫生值守，無法及時發現患者的病情變化，延誤了治療和救援。

事後，銀川市醫學會鑑定，本案醫療過失行為與病患死亡有直接因果關係，梁女符合「抽脂手術」後，繼發左大腿壞死性筋膜炎，多重器官功能衰竭死亡。

金鳳區法院認為，李男違反醫療衛生相關法律法規，在不具備獨立手術資格的情況下，超出執業地點開展醫療美容手術，且術前未做評估、術中未記錄手術進程及用藥處方、術後未開立相關醫囑，也未在相關醫療文件中簽名。被害人在留院觀察期間，護士多次聯絡李男，李男未到現場查看，僅在微信中告知護士讓被害人自行購買止疼藥等藥物服用，導致被害人病情惡化，最終造成死亡。

最終，法院以醫療事故罪判處被告李有期徒刑10個月。宣判後，李男表示認罪，未提出上訴，現在判決生效。

ET快訊
這群人最後一拍　展瑞接到失業電話「找到工作了嗎」
快訊／高雄輕軌遭猛撞！車頭車窗破碎　緊急停駛
Ella找老公當經紀人「痛哭認了多次大吵」！
台中20歲男突摔下重機！　遭輾過「斷肢慘死」
沙國發現125km「世界級金礦」！　價值高達1554兆元
快訊／16縣市低溫特報！　今晚到明早10°C↓
麥當勞加薪了！　起薪調升2000元、經理年薪上看150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃河水不黃了！民眾拍下清流飛瀑畫面　史載「黃河清」僅43次

麻生太郎稱「台灣有事」事關日本生存　陸使館：完全是不自量力

19歲少女瞞爸媽抽脂！「雙眼充血」慘死診所…無良醫直接下班

健身男回家路上遭60歲婦人「強行摟抱」求陪睡　網曝心疼原因

上海一公園用「無主墓碑」砌湖堤　60年前修建缺石料經鑑定非文物

民進黨若勝選北京怎反應？　中聯部長：對台立場沒有變化

花1300萬買國家隊總教練　李鐵自白靠人脈收買對手「打假球」上位

「最美女局長」升官如火箭　受訪3語言切換超6

陸研擬「第2波制裁」殺傷力？　高孔廉：可能超過1／4商品影響可觀

女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

黃河水不黃了！民眾拍下清流飛瀑畫面　史載「黃河清」僅43次

麻生太郎稱「台灣有事」事關日本生存　陸使館：完全是不自量力

19歲少女瞞爸媽抽脂！「雙眼充血」慘死診所…無良醫直接下班

健身男回家路上遭60歲婦人「強行摟抱」求陪睡　網曝心疼原因

上海一公園用「無主墓碑」砌湖堤　60年前修建缺石料經鑑定非文物

民進黨若勝選北京怎反應？　中聯部長：對台立場沒有變化

花1300萬買國家隊總教練　李鐵自白靠人脈收買對手「打假球」上位

「最美女局長」升官如火箭　受訪3語言切換超6

陸研擬「第2波制裁」殺傷力？　高孔廉：可能超過1／4商品影響可觀

女大生被「金主們」包養　40分鐘不雅內容全都錄！

這波新冠雙高峰！前面還有流感夾擊　台大醫分析：春節前一波威脅大

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

沒拆窗還不用水沖！家事達人「這1張」清紗窗　省力妙招曝

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵　他酸：真的很猛

西武獅昔日隊友認證張誌家很厲害　透露過往個性不太練球

台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

73歲阿嬤「胎兒死腹中35年」！　肚痛就醫才知藏7月大石胎

展瑞突被問「找到工作了嗎」　這群人最後一拍…接到關心失業電話

東森寵物送養數「可搭滿3台波音747」　捐糧總量小編可吃20年白飯

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

大陸熱門新聞

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

「陳奕迅」兼差賣臭豆腐？女客讓他超尷尬

最美女局長升職如火箭　受訪3語言切換超6

陸研擬「第2波制裁」殺傷力？

網紅疑因彈菸灰被殺身亡　兇手狂砍他腦袋十幾刀

陸公告2024年發射衛星時間表曝光！

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

學術探測衛星變飛彈威脅？　陸軍事專家驚：無知

微博熱議「台灣國家警報」　 陸網嘆：沒想到！

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

港大正妹博士下海當直播主！臥底秀場半年

陸：研究中止ECFA農漁等產品關稅減讓

19歲少女瞞爸媽抽脂！雙眼充血慘死診所

業內揭國泰航空「機師荒」真實原因

更多熱門

相關新聞

74歲婦人做眼睛手術死亡！醫院僅被停業7天

74歲婦人做眼睛手術死亡！醫院僅被停業7天

吉林一名劉先生昨（2）日表示，自己74歲的母親在愛爾眼科醫院接受眼部手術時，不幸死亡，疑似因麻藥過量接近中毒所導致。相關政府單位對該醫院做出停業7日的處罰，卻引發死者家屬不滿，認為處罰過輕。院方則表示，會與劉先生一家多做溝通。

林淑雅躺車底慘亡　家屬要中捷負民事責任

林淑雅躺車底慘亡　家屬要中捷負民事責任

議會質詢中捷認SOP有改善空間

議會質詢中捷認SOP有改善空間

大客車超速釀慘劇　花蓮警監稽＋區間測速

大客車超速釀慘劇　花蓮警監稽＋區間測速

高檢署辦醫療事故預防及爭議處理法研討會

高檢署辦醫療事故預防及爭議處理法研討會

關鍵字：

醫療美容抽脂手術醫療事故不合規範慘劇

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面