19歲少女瞞爸媽抽脂！「雙眼充血」慘死診所…無良醫直接下班

▲19歲少女抽脂慘死。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

銀川一名年僅19歲的梁姓少女一直覺得自己腿很粗，想辦法把腿變細，在瞞著家人的情況下，接受醫師抽脂手術，沒想到3天後慘死。經鑑定，她是因為手術後繼發左大腿壞死性筋膜炎，多重器官功能衰竭死亡的。而為她做手術的醫生，事後被發現竟沒有執業資格。

據《寧夏新聞網》報導，2021年10月5日，梁女經朋友介紹，來到金鳳區一家私人醫美診所做抽脂手術。這家診所並沒有固定的整形醫師，負責人就借了「飛刀醫生（通常是指醫師利用業餘時間到其他醫療機構做手術時，向患者收取的手術費，這類手術亦被稱為飛刀手術）」李姓男子，還「借」了麻醉師王某某。

給梁女主刀的「飛刀醫生」李男，其實是中衛市沙坡頭區一家民營醫療美容門診部的助理醫師。依法律規定，他不能單獨主刀手術。

手術前，梁女與機構之間沒有填寫任何協議或單據。根據銀川市金鳳區衛生健康局調查，梁女的《門診病歷首頁》顯示主訴、術前診斷、治療措施、醫生簽名及日期等多處為空；《脂肪抽吸手術知情同意書》中臨床診斷、抽脂方法、醫師簽名及日期等多處為空；《麻醉知情同意書》中麻醉方法、醫師簽名及日期等處為空；無手術程序紀錄，無用藥處方。

就這樣，梁女在懵懂之中被推進了手術室。法官也了解到，整個抽脂手術花費2萬元（人民幣，下同），但其中絕大部分歸了中間人，這家醫美診所只收了5000餘元。

李男在給梁女做完抽脂手術後，只做了口頭醫囑就回家了。術後，梁女向朋友、護士等反映腿疼，李男除了讓護士打點滴外，沒有進行臨床檢查。更可氣的是，診所的負責人還請梁女的朋友買止痛藥過來。據梁女的護工稱，梁女死亡的前一天晚上，反覆嘔吐，在床上折騰了一夜，李男始終未露面。

手術後第三天，2021年10月8日上午10日許，李男在兩家醫美診所負責人的催促下，才趕到梁女的病床前，此時的梁女已是精神混亂，自言自語，雙眼充血，傷口全部敞開。

有人見情況危急才撥了急救電話。當梁女被推進自治區人民醫院搶救室時，她的父母才得知此事匆匆趕來，見女兒的最後一面，但一切都無濟於事，梁女經搶救無效死亡。

銀川市金鳳區衛生健康局事後調查，手術後，梁女出現危急狀況，無醫師現場觀察，也未得到及時的處理和搶救。整個處理過程中，沒有醫師簽字，無任何觀察及醫師開立的醫囑等醫療文書紀錄。患者自述嚴重疼痛、反覆噁心嘔吐、高燒、寒顫等症狀，反覆叫護士，醫方未採取措施。患者住院期間，沒有醫生值守，無法及時發現患者的病情變化，延誤了治療和救援。

事後，銀川市醫學會鑑定，本案醫療過失行為與病患死亡有直接因果關係，梁女符合「抽脂手術」後，繼發左大腿壞死性筋膜炎，多重器官功能衰竭死亡。

金鳳區法院認為，李男違反醫療衛生相關法律法規，在不具備獨立手術資格的情況下，超出執業地點開展醫療美容手術，且術前未做評估、術中未記錄手術進程及用藥處方、術後未開立相關醫囑，也未在相關醫療文件中簽名。被害人在留院觀察期間，護士多次聯絡李男，李男未到現場查看，僅在微信中告知護士讓被害人自行購買止疼藥等藥物服用，導致被害人病情惡化，最終造成死亡。

最終，法院以醫療事故罪判處被告李有期徒刑10個月。宣判後，李男表示認罪，未提出上訴，現在判決生效。