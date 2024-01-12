快訊／賴清德：侯友宜為選舉切割馬英九　「已在碰觸統一」

記者呂晏慈／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜昨在國際記者會表示，他任內絕對不會觸及統一議題，不過，民進黨總統候選人賴清德今（12日）受訪質疑，侯友宜奉前總統馬英九為師，今天卻跟馬切割，顯然是為了選舉，且侯「一方面說接受九二共識，一方面說他不會碰觸統一，其實他已經在進行了」。

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

賴清德今天上午攻入侯友宜的「本命區」新北市，依序陪同立委吳琪銘、羅致政、張宏陸車隊掃街。他在土城啟程時受訪說，侯友宜過去奉馬英九為師，今天卻跟馬切割，顯然為了選舉，證明國民黨的兩岸路線，不符合台灣未來發展需要。

賴清德指出，侯友宜說接受九二共識，但中國國家主席習近平已多次定調，九二共識就是一個中國、一國兩制台灣方案，「一方面說接受九二共識，一方面說他不會碰觸統一，其實他已經在進行了」。他說，唯一推動民主、繁榮就是自己跟副手蕭美琴，請父老鄉親今晚站出來，明天去投票，守護台灣。

另對有韓國媒體詢問，賴清德若未來當選了，會如何促進與韓國的合作？賴清德說明，台灣和韓國同樣享有民主、自由、人權等普世價值，是印太地區的重要盟友，均面對極權主義威脅。

賴清德說，他若當選將加強台韓觀光交流、經貿合作，並共同面對氣候變遷，攜手維護印太和平穩定，對國際社會作出進一步貢獻，如同韓國總統尹錫悦說，北韓問題不只是韓國的問題，而是是全世界均要面對，中國問題亦然，希望民主陣營共同捍衛區域和平穩定，台灣一定會善盡自身責任，跟民主陣營站一起。