挺苗博雅？蔡詩萍：請拿掉未經同意推薦片　「不可能破壞行政中立」

▲北市文化局長蔡詩萍（右）。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨推薦的社民黨立委候選人苗博雅，日前釋出支持他的推薦者名單，名單中赫然見到現任台北市文化局長蔡詩萍的名字。對此，蔡詩萍今（12日）在臉書表示，自己和苗博雅的對手國民黨立委候選人羅智強是老朋友，更是昔日替前總統馬英九助選的戰友，他都沒有公開表態挺羅智強了，怎麼可能破壞維持行政中立的原則。

蔡詩萍也呼籲，希望苗博雅的競選團隊，可以拿掉未經他同意的推薦畫面與影片，也在此公開聲明，他維持文化政務的中立，不會公開談政治，也不會公開推薦誰。

蔡詩萍提到，早上起床，自己嚇了一跳，很多人問他，支持苗博雅嗎？進一步了解，才知道原來自己「被放在」大安區推薦苗博雅的名單裡。

然而，蔡詩萍表示，了解他的人都知道，他進入蔣萬安市府後，並不公開談論政治，這是一個文化行政官員該有的分際。

與此同時，蔡詩萍說，自己確實出席過苗博雅議員的新書發表會，但那是市府團隊一份子，對府會關係的尊重，以及自己身為文化人對議員出書的肯定。

此外，蔡詩萍透露，苗博雅也問過他，可以在選舉時站台推薦嗎？但他也很誠懇回答，「我是市府團隊一份子，職務所在，行政中立，真的不方便」。

因此，蔡詩萍坦言，自己非常意外，看到自己在苗博雅的推薦名單上，這讓他對老朋友羅智強非常不好意思。蔡詩萍還提及，自己跟羅智強是從幫馬英九選市長，到選總統時的戰友，「兩家私下常有往來，我都沒有公開表態了，怎麼可能破壞我自己維持行政中立的原則呢！」

蔡詩萍強調，必須向關心他的朋友，向他所任職的市府團隊，再次表達，對今年選舉，自己並非沒有態度，但他不會也不可能公開說什麼，「我是文化事務的官員，我只公開討論文化政策與行動」。