賴清德攻新北合體羅致政車掃　籲「國會過半踴躍支持」

▲賴清德今天上午攻入侯友宜的本命區新北市車掃。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／新北報導

總統立委選舉明（13）就要投票，民進黨總統候選人賴清德今（12）上午前往新北市，陪同立委吳琪銘、羅致政、張宏陸等人車隊掃街。由於羅致政近日捲入深偽不雅影片及與總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌談話錄音疑似外洩事件 ，因此備受媒體關注，對此羅受訪時低調回應，檢調已經併案調查，就由檢調去處理。

賴清德今天上午陪同吳琪銘車隊掃街前，媒體關注今天來到新北，會怎麼支持羅致政？相信他之前的說法嗎？賴清德回應，身為民主進步黨黨主席，也是總統候選人，他只有一項使命，不僅總統副總統要高票當選，國會也要過半，特別是在新北是全國的大票倉，也是自己的故鄉，懇請故鄉的父老鄉親能夠踴躍支持。

賴清德強調，要讓吳琪銘，還有民進黨所推薦的候選人都能夠高票當選，「最後的階段，除了我給予助選以外，各個候選人也一定要卯足全力，做最後的衝刺，贏得最後的勝利」。

另針對媒體關注深偽影片的鑑定結果是否已出爐，羅致政上午受訪說，檢調已經併案調查，就由檢調去處理，「我不是被害人啊，影片當中不是我，我怎麼會是被害人？」至於結果是否有寄給自己？羅說，「沒有」，今天就是車掃，檢調已經立案併案調查。

▲羅致政今天上午與賴清德一同展開車掃。（圖／記者呂佳賢攝）