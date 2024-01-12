外媒關注選後「聯合政府」與誰合作　柯文哲：講得有道理就合作

▲柯文哲、吳欣盈國際記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

選舉倒數1天，國民黨副總統候選人趙少康11日要求民眾黨總統候選人柯文哲應該明確表態，選舉過後，民眾黨絕不會跟民進黨組聯合內閣。柯文哲12日上午召開國際記者會，外媒同樣關注倘若柯文哲當選後，聯合政府將與誰合作？柯文哲表示，只要講得有道理就會合作，不是任何一個政黨就一定要在每個議題上都合作。

柯文哲12日上午9時與副手搭檔吳欣盈一同在晶華酒店召開國際記者會。有外媒提問，之前說過支持聯合政府，請教如果這次是民眾黨勝選，在立法院如何和另外兩黨合作，並維持監督跟制衡的關係？柯文哲提及，民眾黨成立已經4年了，從過去4年在立法院表現就很清楚，在不同議題會跟不同的政黨合作。

柯文哲認為，只要是講得有道理，「我們就會跟他合作，我們不會太注重於政黨的分別，主要是議題的合作，也不是說任何一個政黨就一定要跟它在每個議題上合作。」

隨後，外媒補充詢問，這次大選後情況可能跟4年前完全不同，民眾黨可能扮演左右最終法案決定的角色，若面對軍事、外交、兩岸等重大法案時，民眾黨傾向跟藍或綠合作？柯文哲直言，重點不是跟誰合作，重點是「問題是什麼」、「訴求是什麼」，意識形態不應當是政治服務的對象，人民才是。

柯文哲提及，自己當台北市長時，每天早上7時30分要開晨會，過程中不免出現爭執，例如一個政策要選方案，但他會說「從50年後回來看現在，應該要做哪個決定」，所以台灣民眾黨這個黨名已經說明了基本精神，以台灣為名、以民眾為本，會用台灣當一個自主的思考，如何讓人民有最大福利。

柯文哲指出，任何議案用此原則去辯論，大家就可以清楚知道哪個議案比較好，這也是為什麼民眾黨過去4年很少在立院甲級動員，因為只要大家回歸理性辯論時，就會清楚知道什麼是最好的；自己在台大當醫生時跟學生說過，不要一開始就講萬一，要先解決一萬，先解決95％的情況，最後再討論5％，「不要用例外推翻整個大局。」