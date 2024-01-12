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參選不成！　王家貞控法院受理抗告「選前2天才收到公文」

▲受國民黨徵召參選台南市第五選區立委的市議員王家貞公開指控，在11日離投票日只剩1天，她的律師竟然才收到發文日期為1月4日，來自台北高等法院行政法庭的函文，表示收到王家貞的抗告，代表民進黨是有多怕王家貞進立院去恢復特偵組？能如此無所不用其極地阻擋王家貞參選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲受國民黨徵召參選台南市第五選區立委的市議員王家貞公開指控，在11日離投票日只剩1天，她的律師竟然才收到發文日期為1月4日，來自台北高等法院行政法庭的受理抗告函文。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

原本受國民黨徵召參選台南市第5選區立委的市議員王家貞12日公開指控，在11日離投票日只剩1天，她的律師竟然才收到發文日期為1月4日，來自台北高等法院行政法庭的函文，表示收到王家貞的抗告！這樣的法律處置，代表民進黨是有多怕王家貞進立院去恢復特偵組？能如此無所不用其極地阻擋王家貞參選？

台南市議員王家貞原本要參選，但因偽造文書被宣告緩刑，中央選舉委員會依公職人員選舉罷免法規定不准她登記為候選人，王女認為參政權受到損害，二度聲請暫時處分，請求法院暫時讓她參選，並用候選人身分參與選舉活動，台北高等行政法院駁回。最高行政法院昨天(11日)駁回抗告確定。

王家貞表示，面對違憲惡法，從一開始她就尋求法理救濟，她的律師團不斷尋求解套之路，最終向台北高院行政法庭提出假處分的聲請。在第1次遭駁回後，王家貞仍然努力不懈，採取抗告的法律手段，希望爭取所有可能的機會，能參選立委，期待能夠勝選進入立院，恢復特偵組，清查民進黨的10大弊案，還給台灣人一個公道！

▲受國民黨徵召參選台南市第五選區立委的市議員王家貞公開指控，在11日離投票日只剩1天，她的律師竟然才收到發文日期為1月4日，來自台北高等法院行政法庭的函文，表示收到王家貞的抗告，代表民進黨是有多怕王家貞進立院去恢復特偵組？能如此無所不用其極地阻擋王家貞參選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞說，假處分是國家律法面對人民權益受損，若無法立刻裁處，將造成不可挽回的傷害的重要法條，王家貞抗告的申請，卻是在她律師送出超過兩周後，離投票日只剩1天，才接到回函說收到抗告書了！這樣的法律處置，完全不是在服務有迫切需要的台灣人民！王家貞痛心表示，民進黨是有多怕王家貞進立院去恢復特偵組？如此無所不用其極地阻擋王家貞？

王家貞仍然要對造成鄉親的困擾，再次誠懇道歉！也要再三懇託鄉親，台南市第五選區的立委票，請大家投成廢票，以表達對貪腐政權的沉痛抗議！總統票請投3號侯友宜趙少康，政黨票請投9號中國國民黨，讓貪腐邪惡的民進黨下台，力挺台灣！

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