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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲林縣第一選區丁學忠北港街頭徒步掃街　鄉親熱情相挺

▲雲林第一選區立委候選人丁學忠於北港鎮徒步掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林第一選區立委候選人丁學忠於北港鎮徒步掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第一選區立委候選人丁學忠11日晚間在縣長張麗善、朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀、不分區立委候選人張嘉郡與支持者陪同下，在北港市區徒步掃街，呼籲鄉親支持丁學忠、張嘉郡進入國會爭取中央資源，加速推動北港糖廠活化，及北港轉運站、大北港科技園區闢建，帶動整個大北港地區商機與進步。

整個北港鬧區街道擠滿支持者與迎接招呼的鄉親，丁學忠「5動北港見證奇蹟」徒步掃街於北港丁學忠、蔡咏锝聯合服務處出發，沿著民生路、中山路前往朝天宮參拜祈福，再轉往民主路、義民路、大同路、文化路、圓環，再從民主路、義民路、民生路回到聯合服務處，沿途獲得商家、鄉親高舉5號手勢，加油當選聲震天，展現勝選氣勢。

丁學忠表示，他了解鄉親期待北港進步，讓年青人安心留下家鄉工作生活，人口不要再快速流失的期待，他進入國會一定全力幫助縣長張麗善，實現包括大北港科技園區等9大產業園區開發，讓雲林成為農工商科技城，帶動整個雲林縣發展，爭取闢建北港到虎尾觀光快速道路，加速活化北港糖廠保留糖業及鐵道文化，聯結水林、口湖鄉景點發展觀光新軸帶，行銷水林農產與口湖水產，讓香客變遊客、遊客變常客。

▲雲林第一選區立委候選人丁學忠於北港鎮徒步掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林第一選區立委候選人丁學忠於北港鎮徒步掃街，熱鬧非凡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，大家對大北港地區充滿期待，也有很大願望，但大北港區人口流失是雲林最嚴重的地區，議員席次從7席減少到現在的5席，大家都很難過，未來將北港轉運站計畫移置到北港糖廠市地重劃，讓北港發展能夠持續發展。張麗善呼籲鄉親總統票支持3號侯友宜、趙少康、海線區域立委投給5號丁學忠、政黨票投9號國民黨讓台灣穩定發展。

朝天宮董事長、副議長蔡咏鍀呼籲旅居各縣市的雲林鄉親13日一定要回來投票，他是雲林縣海線立委候選人丁學忠後援會總會長，為了北港的發展，爭取更多的資源開發海線，朝天宮每年都有很多的信眾來參拜祈福，讓香客變遊客，帶動大北港地區經濟發展，促進海線發展，希望大家回來投票，海線立委一定要支持5號丁學忠。

 

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