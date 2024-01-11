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社會 社會焦點 保障人權

5年犯30案！台南挑嘴賊偷吃美食「菜色不重複」　這次看上牛肉湯

▲▼美食。（圖／取自免費圖庫Pixabay、資料照）

▲台南69歲李姓遊民長期靠偷竊民眾掛機車上的食物果腹。（圖／記者林名揚翻攝）

記者郭玗潔／台南報導

台南69歲李姓男子居無定所、無謀生能力，長年偷竊民眾掛在機車上的食物，包含烤雞、烤鴨、壽司便當、滷味，近日又因偷了牛肉湯和牛肉燥飯，被法院依竊盜罪判處拘役10日，全案還可上訴。

判決指出，李男從2016年就有竊盜紀錄，2019年起犯案頻率越來越高，5年來犯了30多件竊盜案。李男經常騎腳踏車在路上閒晃，伺機竊取民眾掛在機車掛鉤上的食物，若發現置物箱內有現金，也會順手摸走，得手金額從最便宜的30元茉香綠茶到700元現金不等。

犯案多年來，李男偷的食物相當多元，很少重複，包含各式便當、鍋燒意麵、滷味、南瓜粥、蝦仁炒飯、肉燥飯、紅豆餅等。李男經常趁車主短暫離開，拿了掛在車上的食物就騎腳踏車快閃，並立即吃光光，還曾偷過民眾停在巷口的腳踏車。

前年底，李男又偷了路邊機車上的3包豬血湯及1袋炒米粉，被警察當場查獲。檢察官審視他的前科資料，認為李男長期居無定所，無謀生能力，每當飢餓難耐，就隨機竊取路邊機車上的食物充飢，得手金額雖不高，卻對被害人造成極大困擾，若為價值不高的食物遭竊報案，還得花時間去警局作筆錄，希望李男藉由親自到法院陳述困境，能共同思考是否有任何方法降低犯罪可能性，獲得些許合法謀生的勇氣。

李男也一度允諾，他飢餓時會先尋求警察機關協助，不過犯案頻率卻只增不減，也不願意取用愛心餐，又陸續偷竊包含烤雞、烤鴨、焗烤麵、燉飯、炸物、壽司便當、羅宋麵包、鳳梨、蚵嗲、胡椒餅和椰子水等食物，最近一次犯案，李男偷了價值180元的牛肉湯和牛肉燥飯，再度依竊盜罪處拘役10日，全案還可上訴。

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