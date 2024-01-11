丈夫車掃對抗議民眾比中指　王鴻薇：我老公愛我愛的要死

▲王鴻薇車掃遇抗議民眾，丈夫陶允正護妻比中指回嗆。（圖／翻攝王鴻薇臉書直播）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委候選人王鴻薇昨偕丈夫陶允正在選區車隊掃街時，遇到民眾抗議，陶卻雙手回比中指，被對手、民進黨立委候選人謝佩芬批評，作「薇」作福不是第一天了。王鴻薇今（11日）表示，「我老公愛我愛的要死」，在車掃過程中，陶允正碰到有人對她做出肢體動作或不雅動作時，難免情緒上要保護她。

王鴻薇10日晚在選區車掃並全程直播，就在車隊行經合江街41巷時，遇到民眾抗議，陶允正前一秒還開心比讚，突然臉色大變，激動向民眾連續兩次比出「雙中指」。王見狀後連忙制止陶，並表示，「陶允正不用管啦！這麼多人支持我們，感謝這麼多民眾強力支持，讓王鴻薇強力監督政府。」

此時鏡頭外民眾怒嗆「我呸！」王鴻薇則要一旁助理「把她（民眾）錄起來」，也透過麥克風向民眾喊話「過來啊！」、「小姐趕快過來！」

對此，王鴻薇11日回應，「我一直跟大家講，我老公愛我愛的要死」，所以在車掃過程中，陶碰到有人對她做出肢體動作或不雅動作時，難免情緒上要保護她，但她有跟陶說「我們這麼多民眾支持我們」，昨天有這段插曲，老公真的可能想要保護她。王也說，從車掃直播過程可看到，其實百分之九十九的民眾支持她。

媒體詢問，是民眾做什麼手勢讓陶允正不開心？王鴻薇指出，車掃過程本是開心地跟所有民眾打招呼，大家可以想像 會有對方工作性語言或肢體動作 但對他來說 選舉還是要往前看 我還是會看中其他對他有高賭支持民眾 所以跟他揮手比讚地民眾非常多

對於謝佩芬的批評，王鴻薇說，選舉過程中她更高度看待支持她的民眾。至於是否要道歉，王鴻薇表示，她非常感謝這麼多民眾對她的支持，選舉過程裡，她對支持者責任很重。