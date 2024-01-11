2024年屏東蜜棗進行低溫檢疫　1月下旬外銷日本

▲屏東蜜棗1月下旬外銷日本 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府持續拓銷國內市場及海外市場，於1月10日在高樹鄉蜜棗冷鏈包裝集貨場裝箱集貨，進行低溫處理，預計1月25日出倉，28日於日本大田批發市場販售，掀起今年屏東蜜棗外銷序幕，展現屏東農業外銷的堅強實力。

屏東縣政府布局多元通路，拓展海外行銷市場，去(112)年屏東蜜棗出口外銷量約226公噸，出口值達2千6百萬元。縣內蜜棗種植面積527公頃，位居全台產量第二，佔全台30%，主要鄉鎮為高樹鄉、鹽埔鄉，產期自12月底開始出產至3月，為冬季重要水果之一，其中高樹鄉種植面積就達320公頃，為全台第一蜜棗生產鄉鎮。

農業處表示，屏東蜜棗長期輸銷日本，反映不錯，惟蜜棗須先經過低溫處理檢疫合格後方能銷往日本，今年蜜棗甫出產，滋味甜美鮮脆，已在台灣超市通路開始販售，同時銷向日本，台灣與日本民眾皆能享用台灣當季新鮮蜜棗，結合產地農民穩定生產高品質的蜜棗，共同推廣蜜棗行銷，打響台灣農業品牌形象，增加後續訂單並帶動在地蜜棗產業的蓬勃發展，促進日本民眾對蜜棗接受度及拓展日本通路。

農業處指出，鄭永裕處長及保證責任屏東縣寶島南方蔬果生產合作社潘志民及貿易商一亨國際企業有限公司於10日下午完成蜜棗冷鏈包裝集貨場，本批1.36公噸蜜棗集貨後進行低溫處理，果實中心溫度達1.2℃並維持14天，待檢疫合格後空運直送日本大田批發市場，屏東棗農持續強化栽培管理及選別包裝等技術，掌握維持蜜棗鮮度，嚴格把關蜜棗品質及產量。