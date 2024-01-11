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年薪百萬！工程師喊離職「日本賣地瓜球」　全場見1點搖頭了

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲疫情解放後，許多台人狂衝日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

「去一次就天天想去，已經去日本六趟了」一名年薪百萬工程師表示，第一次去日本就整個愛上當地的食衣住行，無奈工作無法常請長假，於是他打算55歲要去日本賣「地瓜球」展開退休新生活。文章曝光後，一票網友要原PO冷靜三思，「去日本住要很會交際，去玩跟定居不一樣，有去長住被排擠的事情！」

一名網友在臉書《匿名3公社》開頭就真心猛勸，沒去過日本的人，千萬不要想不開去日本，「真的很後悔第一次去日本」，真相超反轉，因為一去就可能上癮，「去一次就天天想去，我已經去日本6趟了，日本文化真的好棒！」

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原PO自曝，一畢業就到科技公司工作，是年薪百萬的工程師，一年能存80萬以上，現在28歲就存到好幾桶金。礙於工作性質無法常請長假，讓他一度萌念離職，「想去日本工作生活，但又不會日語，而且一但離開科技業薪資會大幅下滑。」

對此，原PO只好更努力工作與存錢，希望能在55歲退休，也想好要去日本創業賣起台灣夜市小吃「到京都賣地瓜球！」最後，原PO吶喊「存越多慾望就日日增長，真的是好愛又好恨！」

文章曝光後，底下網友笑虧，「484去風俗暈船了」、「沒休長假也沒關係，我曾看過同事周六早上飛去，隔天再回來，周一繼續上班」、「日本人應該不愛地瓜球」、「有連假就去呀，或者特休請個兩天，有錢隨時都嘛可以飛」、「看來八成是去秋葉原歌舞伎町、飛田新地女僕風俗店暈船了」。

不過有網友認為，旅遊跟定居落差很大，「日本適合旅遊不適合定居，潛規則很多」、「我住東京10年還買房，說真的，日本不是你想像中那麼完美，也有很多黑暗面」、「旅遊跟長住是不一樣的，建議還是多了解一下」、「先好好了解日本稅法和制度，日本工作環境，沒有你想像的美好」、「想法太過理想！如果你真的跟日本人打交道，你會懷念台灣的」、「你就先去日語補習班學日語，光說不練有個屁用」、「學日文，來去日本當打工仔」、「去日本住要很會交際，去玩跟定居不一樣，有去長住被排擠的事情，而且日本人非常嚴苛對任何事情，如果你可以接受的話再考慮」。

▼即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

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