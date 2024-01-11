日本旅遊東京車站「信用卡被偷」！她勸做1事：小偷都針對外國人

▲原PO在日本遇到扒手。（示意圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

日本一直是眾多旅遊愛好者心中的首選之地，就有網友指出，在東京車站遇到「專業扒手」，從她的背包拿走錢包裡的信用卡，她全程沒發現，直到看到刷卡通知才發現，貼文一出，有網友表示，現在還有扒手會用讀取機，直接讀取他人的信用卡資訊，卡片連拿都不用拿就可以輕鬆盜刷。

原PO在臉書「日本自由行討論區」發文，在東京車站內遇到了「高手」，直接從她的背包中拿走錢包裡的信用卡，她全程沒有發現，直到看到刷卡通知才知道信用卡被盜竊了，提醒大家到外地旅遊時要小心，「歐洲式的扒手們已到日本了」。

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貼文曝光，掀起網友討論，「號稱安全的國家，竟然有這種事發生？」「背包背後面東西就是別人的了」、「難怪日本交易超過一萬日幣要按密碼」。還有網友分享朋友的慘痛經驗，「扒手的動作真的很快，朋友去年5月也是在東京被扒，不到10分鐘就被盜刷10多萬台幣」。

▲網友建議背包要背前面。（示意圖／記者施怡妏攝）



網友建議背包要背前面，「最近到日本，發現刷卡時店員會問有沒有一次性密碼（電話發送的），似乎本地人的信用卡都多了防盜功能，所以小偷都針對外國人了。還有，搭電車時背包改背在前方。一來能確保不會碰到別人，第二能防小偷」。

有網友分享遇到扒手的經驗，「這竊盜方式在美國很常見，尤其在機場，常見的是拿一個小的讀取器在你旁邊讀取你的信用卡資訊，不需要拿你的信用卡再放回去，這些人通常都在機場犯案，因為出國時大家對信用卡刷卡消費比較沒即時反應或看不懂內容，所以在美國這常有朋友說到一整年沒事，但一出國過了機場就被盜刷」。