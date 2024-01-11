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2024日本櫻花最新預測　達人說「壞消息」

2024日本櫻花預測。（圖／翻攝「日本氣象株式會社」網站）

▲2024日本櫻花開花預測。（圖／翻攝「日本氣象株式會社」網站

記者陳俊宏／綜合報導

「日本氣象株式會社」10日公布「2024櫻花花期」第一次預測，其中台灣人愛去的東京，3/23開花、3/30滿開。旅日達人林氏璧說，春假去東京，櫻花都已經凋謝差不多了，這對想在春假去賞櫻的朋友真是壞消息。

根據「日本氣象株式會社」預測，以下為日本各地櫻花「開花」和「滿開」時間：

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高知：3/18開花、3/26滿開

福岡：3/21開花、3/30滿開

名古屋：3/21開花、3/31滿開

廣島：3/22開花、4/1滿開

鹿兒島：3/22開花、4/3滿開

東京：3/23開花、3/30滿開

和歌山：3/23開花、3/31滿開

京都：3/23開花、4/1滿開

大阪：3/25開花、4/1滿開

金澤：4/1開花、4/7滿開

長野：4/6開花、4/12滿開

仙台：4/8開花、4/12滿開

青森：4/21開花、4/25滿開

札幌：5/2開花、5/6滿開

▼2024日本各地櫻花「開花」和「滿開」預測時間。（點圖可放大／翻攝「日本氣象株式會社」網站

2024日本櫻花預測。（圖／翻攝「日本氣象株式會社」網站）

林氏璧在臉書說，冬天來了，春天還會遠嗎？日本氣象株式會社預估東京3/23就開花、3/30滿開，預估京都和大阪分別在3/23、3/25開花，4/1滿開，下好離手！

林氏璧指出，不過回頭看，最近4年中，如同2013年特別早，落在3/22東京就滿開狀況，2020、2021、2023年竟然在4年中有3年都發生，很巧都落在3/22；而今年春假去東京，櫻花都已經凋謝差不多了，這對想在春假去賞櫻的朋友真是壞消息，其實這時候也不用傷心，往關西去就對了，關西花種豐富，總會有得看的。

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京隅田公園櫻花滿開美景。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▼隅田川兩岸有長達1公里的櫻花樹。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼東京隅田公園櫻花，隅田川櫻花，東京旅遊，東京賞櫻，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▼即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

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