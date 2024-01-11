2024日本櫻花最新預測　達人說「壞消息」

▲2024日本櫻花開花預測。（圖／翻攝「日本氣象株式會社」網站）

記者陳俊宏／綜合報導

「日本氣象株式會社」10日公布「2024櫻花花期」第一次預測，其中台灣人愛去的東京，3/23開花、3/30滿開。旅日達人林氏璧說，春假去東京，櫻花都已經凋謝差不多了，這對想在春假去賞櫻的朋友真是壞消息。

根據「日本氣象株式會社」預測，以下為日本各地櫻花「開花」和「滿開」時間：

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高知：3/18開花、3/26滿開



福岡：3/21開花、3/30滿開



名古屋：3/21開花、3/31滿開



廣島：3/22開花、4/1滿開



鹿兒島：3/22開花、4/3滿開



東京：3/23開花、3/30滿開



和歌山：3/23開花、3/31滿開



京都：3/23開花、4/1滿開



大阪：3/25開花、4/1滿開



金澤：4/1開花、4/7滿開



長野：4/6開花、4/12滿開



仙台：4/8開花、4/12滿開



青森：4/21開花、4/25滿開



札幌：5/2開花、5/6滿開

▼2024日本各地櫻花「開花」和「滿開」預測時間。（點圖可放大／翻攝「日本氣象株式會社」網站）



林氏璧在臉書說，冬天來了，春天還會遠嗎？日本氣象株式會社預估東京3/23就開花、3/30滿開，預估京都和大阪分別在3/23、3/25開花，4/1滿開，下好離手！

林氏璧指出，不過回頭看，最近4年中，如同2013年特別早，落在3/22東京就滿開狀況，2020、2021、2023年竟然在4年中有3年都發生，很巧都落在3/22；而今年春假去東京，櫻花都已經凋謝差不多了，這對想在春假去賞櫻的朋友真是壞消息，其實這時候也不用傷心，往關西去就對了，關西花種豐富，總會有得看的。

▲▼東京隅田公園櫻花滿開美景。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



▼隅田川兩岸有長達1公里的櫻花樹。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）



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