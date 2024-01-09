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涉強制猥褻遭起訴！宥勝北院首度出庭　雙手合十現身：謝謝大家

記者黃哲民／台北報導

以愛家好老公形象闖蕩演藝圈的宥勝，去年（2023年）被告發多年前曾性騷3位女子，被害人被檢方傳喚到案、都不願提告，宥勝公開道歉造成傷害但不認罪，應訊自認「感覺她們對我也有好感」，檢方查出其中1女遭壓制舔耳摸胸，起訴宥勝涉犯強制猥褻罪嫌，宥勝日前po文悼念殞落韓星李善均，意有所指「證明清白…可以不要透過天使嗎？」，今（9日）下午台北地院首度開庭，宥勝身穿白色上衣現身，面對媒體僅雙手合十表示「謝謝大家」。

▲王宥勝性侵案北院首度開庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲藝人宥勝被起訴涉犯強制猥褻罪嫌，今（9日）到台北地院首度出庭。（圖／記者林敬旻攝）

本案源於去年6月間從政壇延燒到演藝圈的#Metoo風暴中，署名「丁丁」的女網友在臉書po文，揭露1名「好爸爸」形象、「舉家遷移至台中讓小孩讀書」的男藝人，2016年間酒後請她代駕車子沿路送一同聚餐的朋友回家，最後一站就是這名男藝人住處，她卻在途中被對方突然抓胸2次，「我大吼『你到底在幹嘛？！』他才停止」。

「丁丁」指稱男藝人隔天傳訊息道歉，她當時以為對方單純喝醉誤事，沒想到過了幾年，收到1封message驚爆這名男藝人過去也曾對其他女性做過一樣的事，她才知對方是慣犯，決定揭發，「一直考量對方有小孩，現在選擇說出來，也有很大的原因正是我也有小孩，我要讓小孩知道，這個世界上，沈默不是最好的作法。」

接著又有1位女網友po文呼應，指這名男藝人以借廁所為由，進入代號H的女子家中，跨坐她身上強吻、舔耳並解開她的內衣揉胸，幸好H女奮力反抗才讓對方罷手。女網友稱H女提醒她要小心這名男藝人，但沒多久，這名男藝人以工作之名趁獨處機會，「從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」

宥勝當時立即公開道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」台中地檢署接獲民眾告發本名王宥勝的宥勝涉犯性騷擾等罪嫌，找到3位被害人查明事發地點在台北，因此陳報高檢署移轉管轄給台北地檢署偵辦。

但3位受害人到案都不願提告，北檢檢察官接手後，只能將宥勝所涉性騷擾案情簽結，但細查發現，宥勝2016年底在H女家中對H女的行為，涉及以強制力違反當事人的性自主意願、屬於非告訴乃論之罪，去年（2023年）11月據此起訴宥勝涉犯強制猥褻罪嫌。

宥勝在檢方偵辦時坦承大部分情節，但否認違反女方意願，應訊自認「感覺她們對我也有好感」。被起訴後，宥勝人設崩壞、演藝事業全毀，他神隱藉由臉書po文喊冤，聲稱「我不禁懷疑，選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？」、「沒有做過的事，相信法官必定會還你清白。」、「「很多事不願意講，是因為尊重、保護、信任」、「但不代表，事情就是你想的那樣」、「將被判死刑的小鐵匠，被指控偷了豪門珠寶，只因他承認自己偷過麵包」。

有網友留言吐槽宥勝「早知如此，何必當初」、「這是你要付出的代價」，也有人替他打氣「誠實面對錯誤的自己，迎向新的明天」。宥勝日前po文悼念殞落韓星李善均「證明清白…可以不要透過天使嗎？」等語，字裡行間意有所指，再度遭網友留言嘲諷「你好意思蹭？不要臉也。」

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