被李彥秀媽挖家暴受害往事「難怪被人打到哭」　高嘉瑜受訪落淚大哭

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委候選人高嘉瑜今（11日）掃街拜票時，遇到對手、國民黨立委候選人李彥秀的母親罵「肖查某妳是發瘋嗎」、「肖查某難怪被人打到哭」而李彥秀第一時間說是高刻意激怒李母，隨後改口道歉，高稍早受訪時難過落淚，她表示，影片很清楚自己盡量避開，但李媽媽一路尾隨，還用這種方式在傷口上灑鹽，自己不能接受。

高嘉瑜今下午與北市競選黨部主委陳時中一同車隊掃街，活動前接受媒體採訪，談到遭李彥秀媽媽辱罵一事，高嘉瑜表示，是意外遇到李彥秀媽媽，畫面也可以看到自己都盡量避開、也請對方不要激動，但李媽媽一路尾隨，甚至用自己先前被打的事攻擊。

高嘉瑜指出，她當初站出來，也是希望給同樣的受害者力量，但對手用這種方式攻擊、在傷口上灑鹽，自己不能接受。

對於李彥秀第一時間說是高嘉瑜刻意激怒她母親，高嘉瑜表示，影片非常清楚，她始終保持溫和態度、且一路避開李媽媽，但李媽媽仍一路尾隨攻擊、謾罵，自己儘量讓自己保持心平氣和，但被這樣揭傷疤式的羞辱還是會感到非常難過。

受訪時高嘉瑜一度哽咽說不出話，她表示，這些日子以來很多民眾給她加油打氣，因為感動才忍不住哭出來，並不是因為被李媽媽罵，因為對受害者來講，遭遇這些事不應該被罵、就算被罵也不該感到難過，所以她會堅強、會更努力。