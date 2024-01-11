三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲　父哀傷拍頭心碎畫面曝

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市三重分局厚德派出所一名27歲李姓員警，10日上午在個人臉書上指控6名同仁後，便在租屋處舉槍自戕身亡。 檢方於今（11）日上午相驗，李員的父母也從澎湖趕來，看到遺體後泣不成聲，李父步出解剖室後甚至用手打頭。，場面令人鼻酸。

▲李母(中)看到遺體後泣不成聲，李員哥哥在後安慰。（圖／記者陳以昇攝）

李員是澎湖人，遺體10日下午3時45分左右送抵殯儀館冰存，在台北工作的哥哥、嫂嫂也趕抵現場替弟弟辦理冰存手續，李員的父母因住在澎湖，要趕到新北市需要時間，於是將相驗時間從10日改為11日上午相驗。

▲李父相當不捨，悲慟用手打頭。（圖／記者陳以昇攝）



今早9時許，檢方進行相驗，李員父母、哥哥也前往板橋殯儀館，3人不發一語走進解剖室，家屬看到遺體後泣不成聲，步出解剖室後李母哭泣不止，李父則是哀痛不已，用手拍自己的頭。

回顧本起案件，李員10日原定上午8時至10時執行巡邏勤務，但他8時一上崗便向同事稱，三重警分局有交辦事項，接著便獨自離開，不料，他卻趁隙返回租屋處持槍自轟身亡，同仁10時45分發現時，其遺體已出現屍斑。

▲▼今早檢警相驗。（圖／記者陳以昇攝）

而李員10日上午8時15分才在個人臉書上tag立法委員游毓蘭，PO出一篇指控文，內文點名6名同仁，怒嗆「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」，疑似對工作有許多不滿。

▲鑑識人員拿李員放槍的腰帶檢查確認。（圖／記者陳以昇攝）