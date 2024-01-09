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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸擬再砍ECFA關稅減讓　經貿辦鄭重警告：立即停止經濟脅迫介選

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

▲大陸打算進一步中止ECFA關稅減讓。（圖／路透社）

記者陳家祥／台北報導

中國大陸商務部9日指出，正研究中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。對此，行政院經貿談判辦公室鄭重警告，中方應立即停止藉經濟脅迫企圖對台介選，否則只會適得其反，進一步傷害兩岸經貿的正常往來，也讓廣大的臺灣企業及民眾認清中方推動兩岸經濟融合發展，完全是出於政治目的。

行政院經貿談判辦公室重申，中國政府在台灣總統大選期間進行貿易壁壘調查，又逕自認定結果、終止部分ECFA項目，均已違反WTO機制與相關規範，「我方再次呼籲中方應循WTO機制處理貿易問題，不要自陷嚴重錯誤的政治邏輯」。

經貿辦指出，我國2023年1月至11月對中國出口占比已達21年來同期新低，包括農產品、化學品、紡織品等對中國出口已全面減少，成功分散至美國、日韓、歐洲及新南向國家等。事實上，中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業，對中國市場出口的依賴程度。

經貿辦強調，對於中方威脅進一步中止ECFA早收項目，台灣已改變過去ECFA造成與中國經濟一體化的路徑，2022年早收產品出口中國占出口全球比重4.3%，預估2023年全年早收出口值將回落至ECFA生效前水準。

經貿辦說，政府已就本案之風險及損害做好萬全準備，各相關部會將持續與業者密切溝通，必要時，也會有快速的輔導機制協助業者即時因應。

經貿辦也再次重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方改正企圖影響臺灣政治走向的錯誤做法，展現誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決兩岸貿易存在的各種問題。

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關鍵字：

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