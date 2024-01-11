今天就買！超商現烤大熱狗「買1送1」爽吃　特大杯美式下殺30元

▲7-11「哈燒專櫃」推出韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買1送1。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

超商又有最新美食、咖啡優惠！今（11）日起連續4天，超商現烤韓式起司熱狗、美式大熱狗可享「任選買1送1」；咖啡飲品部分則有指定組合優惠價1688元，換算下來，最便宜只要花30元就能喝特大杯美式、28元爽喝奶茶或奶青。

7-11超過70間門市限定販售「哈燒專櫃」，自今（11）日起至1月14日止，連續4天推出韓式起司熱狗、美式大熱狗任選買1送1優惠，期望龍年開運，好運一級棒。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取祭出指定咖啡飲品組合價1688元。



7-11 OPENPOINT行動隨時取則祭出「好運龍來 1688買好一路發好運價」活動，即日起至1月23日止，指定CITY系列熱銷飲品組合優惠價只要1688元，品項有CITY CAFE特大杯美式56杯（限量10萬組）、CITY CAFE特大杯拿鐵36杯（限量10萬組）、CITY TEA現萃茶經典純奶茶/純奶青任選60杯（限量5萬組）、CITY PRIMA中杯精品拿鐵或精品美式任選32杯（限量5萬組）。

▲麥當勞全球版APP限定8大優惠券限時搶。（圖／麥當勞提供）

麥當勞至1月14日前於全球版APP祭出「8大優惠券」，包括「買帕瑪森主廚雞腿堡送中薯」、「買蕈菇豬肉滿福堡加蛋送經典美式（冰／熱）」、「蘋果派折5元」、「買超值全餐送金黃地瓜條」、「買超值全餐送吉事漢堡」等，還有3大銅板優惠餐包括「99元精選優惠組（大麥克+中杯可樂）」、「79元精選優惠組（麥香魚+小杯玉米湯）」、「79元精選優惠組（麥香雞）+小杯玉米湯」。